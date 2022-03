Auf der Horst

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet. Im Stadtteil Auf der Horst brachen sie an vier Autos die Mercedes-Sterne von den Motorhauben ab, teilt die Polizei in Garbsen mit. Alle Taten spielten sich an der Straße Marshof ab. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann