Berenbostel/Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen ermittelt nach einer Sachbeschädigung in Berenbostel. In der Nacht zu Sonnabend bewarfen Unbekannte an der Melanchthonstraße einen schwarzen Toyota Yaris mit einem Stein und Eiern. Die Täter flüchteten.

Scheiben von Bushaltestelle beschädigt

Eine weitere Sachbeschädigung spielte sich im Stadtteil Auf der Horst ab. Täter warfen gegen 2 Uhr die Scheiben der Bushaltestellen am Sperberhorst ein.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann