Berenbostel/Osterwald

Die Polizei Garbsen ermittelt in fünf Fällen von Sachbeschädigung in Berenbostel. Die haben sich jeweils in der Nacht zu Sonnabend und überwiegend an der Hermann-Löns-Straße zugetragen. Dort zerstachen Unbekannte an vier Autos jeweils einen Reifen. Noch schlimmer traf es den Eigentümer eines Autos, das er am Barlachweg abgestellt hatte. Dort wurden sogar alle vier Reifen zerstochen.

Spiegel an Autos in Osterwald beschädigt

Zu einer ähnlichen Serie kam es nach Angaben der Polizei in Osterwald Oberende. In der Zeit von Sonnabend, 17 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, wurde jeweils ein Außenspiegel an vier Fahrzeugen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden in Berenbostel auf etwa 500 Euro, in Osterwald auf rund 1000 Euro. Sie bittet nun zu allen Taten Zeugen um Hinweise. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann