Berenbostel

In der Nacht zu Neujahr ist ein Mann aus dem Emsland in Berenbostel von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der 48-Jährige war gegen 2.45 Uhr auf der Osterwalder Straße unterwegs, teilt die Polizei Garbsen mit. In der Nähe der katholischen Kirche griffen ihn zwei unbekannte Männer ohne Grund an. Die Täter schlugen und traten den 48-Jährigen. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf.

Die Polizei leitete gegen die Unbekannten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 14 zu melden.

Von Gerko Naumann