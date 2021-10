Auf der Horst

Dank eines aufmerksamen Zeugens hat die Polizei Garbsen in der Nacht zu Sonntag sieben Personen festgenommen. Die Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 14 bis 20 Jahren stehen im Verdacht, in nur etwa 20 Minuten fünf Container angezündet zu haben. Mit solchen Brandstiftungen haben die Feuerwehr Garbsen und die Polizei seit Monaten immer wieder ihrer Mühe.

Fünf Container brennen im Stadtteil Auf der Horst

An diesem Wochenende erstreckten sich die die Taten ab 1.10 Uhr zunächst auf die Straßen Jupiterhof und Auf der Horst. Dort brannte jeweils ein Containerplatz komplett aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser mit Löscharbeiten verhindern, teilt die Polizei mit. Am Orionhof wurden die ehrenamtlichen Helfer auf zwei weitere qualmende Container aufmerksam. Dort konnten sie qualmenden Müll löschen, bevor sich ein Feuer ausbreiten konnte. Am Venushof wurde zudem ein weiterer Container beschädigt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei ermittelt gegen Verdächtige

Ein 25-jähriger Anwohner beobachtete die Gruppe aus seinem Fenster und rief die Polizei. Die Beamten nahmen die Verdächtigen noch auf der Straße fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen die Verdächtigen. Nähere Informationen zu den jungen Leuten – etwa das genaue Alter, und ob es sich um Männer oder Frauen handelt – wollen die Ermittler zu deren Schutz nicht preisgeben. Die Gruppe durfte die Wache in Garbsen nach Aufnahme der Personalien wieder verlassen.

Von Gerko Naumann