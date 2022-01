Garbsen

Am Montagabend haben in Garbsen bis zu 70 Menschen mit sogenannten „Spaziergängen“ gegen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Das teilte Jessika Niemetz von der Pressestelle der Polizei Hannover mit. Die Versammlungen seien nicht angemeldet gewesen. Die Teilnehmer trafen sich an mehreren Orten in Gruppen und hielten die Polizei auf Trab, weil sich viele weder an Abstände hielten noch Masken trugen. Zudem gab sich niemand als Versammlungsleiter zu erkennen, so Niemetz.

Größere Aufmerksamkeit erhielt eine Gruppe, die sich am Rathausplatz versammelte. Dort hatten die Feuerwehren der Stadt zeitgleich etwa 30 ihrer Fahrzeuge platziert und Blaulicht eingeschaltet als Beitrag zum – offiziell angemeldeten – Projekt „Garbsen leuchtet“. Polizisten fuhren mit einem Einsatzfahrzeug hinter den „Spaziergängern“ her und wiesen sie per Durchsagen auf die geltenden Regelungen hin.

Kein Interesse an Kommunikation mit der Polizei

„Die Teilnehmer waren aber offensichtlich nicht an einer Kommunikation mit der Polizei interessiert“, sagte Niemetz. Die Proteste seien darüber hinaus allerdings durchweg friedlich verlaufen. Das gelte für das gesamte Umland. Insgesamt haben sich dort am Montag rund 750 Menschen zu ähnlichen Protesten getroffen, so die Polizeisprecherin. Zu Straftaten sei es nicht gekommen. Die Beamten hätten lediglich 19 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln registriert.

Wie viele Menschen in Garbsen tatsächlich an der Protestaktion teilgenommen haben, sei schwer zu sagen, berichtete Niemetz. Weil die Personen immer wieder die Standorte wechselten, sei es mit dem Zählen kompliziert. Grundsätzlich sei die Polizei daran interessiert, „dass jeder seine Meinung frei äußern kann“. Die als „Spaziergänge“ getarnten und unangemeldeten Demonstrationen, die es fast überall in Deutschland gibt, seien aber eher als reine Provokation einzuschätzen.

Von Gerko Naumann