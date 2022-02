Havelse

Eine 79-jährige Frau aus Havelse ist am Montag Opfer von Trickdieben geworden. Diese klingelten gegen 11.45 Uhr an der Tür ihres Einfamilienhauses an der Waldstraße, teilt die Polizei Hannover mit. Die Seniorin erwartete Besuch und öffnete die Tür. Dort stand ein „gepflegt aussehender Mann“, der sich als Mitarbeiter eines Telefondienstes vorstellte. Nach Angaben der Ermittler hielt er zudem ein Klemmbrett mit entsprechendem Schriftzug in der Hand.

Duo bestiehlt überrumpelte Seniorin

Der Unbekannte gab vor, dass er aufgrund von erforderlichen Digitalisierungsarbeiten im Haus Leitungen und Anschlüsse überprüfen müsse. Die überrumpelte Seniorin ließ den Mann ins Haus. Ein zweiter Täter nutzte die angelehnte Tür und betrat das Haus ebenfalls. Nachdem sie sich ein Überblick im Haus verschafft hatten, beschäftigten sie die 79-Jährige mit vermeintlichen Überprüfungsarbeiten. Unter einem Vorwand verschwanden beide Täter mit einem braunen Karton und einem gemusterten schwarzen Koffer. Als das Duo weg war, bemerkte die Seniorin, dass Geld sowie Gold- und Sammlermünzen fehlten. Sie rief die Polizei.

Die Kriminalpolizei Hannover hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der erste erste Täter wird als adrett und gepflegt in seinem Äußeren beschrieben. Der etwa 30 Jahre alte Mann war frisch rasiert und trug eine vornehme tiefdunkelblau bis schwarze Manteljacke und eine dazu passende Stoffhose. Der schlanke hochdeutsch sprechende Mann hatte eine Kurzhaarfrisur mit braunem Haar. Er ist etwa 1,80 Meter groß. Der zweite Täter wird auf etwa 30 bis 32 Jahre geschätzt. Der etwas kleinere Mann hat eine kräftigere Statur als der erste Täter und wirkte im Gesicht etwas voller. Dieser Mann ist dunkelhaarig und war zur Tatzeit ähnlich bekleidet.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Beamten fragen: Wer hat die mutmaßlichen Täter oder das Fluchtfahrzeug gesehen? Gibt es weitere Betroffene? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Aufgrund des Vorfalls in Havelse warnt die Polizei besonders ältere Menschen vor Trickbetrügern. Die Beamten warnen davor, fremde Menschen in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Im Zweifel telefonisch helfe ein Anruf bei deren Arbeitgeber oder bei der Polizei, um zu klären, ob das Gegenüber tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Zudem sollen sich Senioren nicht vom seriösen Auftreten täuschen lassen, so die Polizei: „Kriminelle scheuen keinen Aufwand, um an die Beute zu gelangen.“

Von Gerko Naumann