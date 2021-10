Auf der Horst

Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Garbsen. Der maskierte Täter betrat das dazugehörige Geschäft im Stadtteil Auf der Horst an der gleichnamigen Straße am Sonntag gegen 19.10 Uhr. Er drohte einer 70 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Er entnahm Geld und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Lesen Sie auch: Mann findet Umschlag mit fünfstelliger Summe an Tankstelle

Die Polizei fahndete unmittelbar nach dem Überfall mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Der Unbekannte soll nach Angaben der Ermittler um die 25 Jahre alt und etwa 1,84 Meter groß sein. Seine Figur wird als schlank und sportlich beschrieben. Während der Tat trug er eine schwarze Cargohose, eine schwarze Kapuzenjacke und eine Sturmhaube.

Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

Von Gerko Naumann