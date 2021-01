Berenbostel

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein Fahrzeug aufgebrochen, das auf dem Gelände eines Autohandels an der Bremer Straße in Berenbostel geparkt war. Die Täter beschädigten die Scheibe an der Fahrerseite und gelangten so ins Auto, teilt die Polizei in Garbsen mit. Sie öffneten die Motorhaube und bauten beide Frontscheinwerfer aus. Den Schaden beziffern die Ermittler auf etwa 2500 Euro.

Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls und suchen Zeugen. Die melden sich unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.

Von Gerko Naumann