Berenbostel

Bei einem Unfall an der Kreuzung Wreschener Allee/Dorfstraße in Berenbostel sind am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr zwei Autos beschädigt worden. Den Schaden schätzt die Polizei in Garbsen auf rund 4000 Euro. Auslöser für den Unfall war der Ausfall der Ampel an der Kreuzung, teilt die Polizei mit. Den wiederum hatte ein anderer Autofahrer verursacht, der bereits gegen 4.40 Uhr ohne Beteiligung anderer gegen einen Ampelmast an der Kreuzung gefahren war. Nach Angaben der Polizei war er offenbar zu schnell unterwegs und geriet mit seinem Auto ins Schleudern. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ampel nach Unfall kaputt – das führt zu zweitem Unfall

Zum Zeitpunkt des zweiten Unfalls war die Ampel noch defekt, ein Team war aber bereits mit der Reparatur beschäftigt, bestätigt ein Beamter der Polizei in Garbsen. In solchen Fällen müssten die Autofahrer die entsprechenden Verkehrsschilder beachten. Und die zeigen an der Kreuzung an, dass der Verkehr auf der Wreschener Allee Vorfahrt hat. Das übersah offenbar der 49-jährige Fahrer des Einsatzwagens des Stadtbrandmeisters der Feuerwehr Garbsen. Er kreuzte die Wreschener Allee und prallte gegen das Auto eines 29-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Die Polizei teilt mit, dass der Fahrer des Feuerwehrautos nicht auf dem Weg zu einem Einsatz war.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Das Auto des 29-Jährigen erlitt einen Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Schon während der Unfallaufnahme funktionierte die Ampel wieder, heißt es von der Polizei.

Der Unfallhergang erinnert an einen schweren Unfall in Langenhagen im August. Dabei starb eine junge Frau, 16 weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Unter ihnen waren drei Kinder. Der Unfall ereignete sich auf einer Kreuzung, an der die Ampeln zu dem Zeitpunkt ebenfalls nicht funktioniert hatten. Deshalb war ein vorfahrtberechtigter Lastwagen mit voller Wucht gegen einen Linienbus geprallt.

Von Gerko Naumann