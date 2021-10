Garbsen

Die Polizei Garbsen hat bei Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr am Montagnachmittag diverse Verstöße festgestellt. Die Beamten stoppten drei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen. „Das ist für einen so kurzen Zeitraum ganz schön viel“, sagt Polizeihauptkommissar Wolfgang Meyer-Peter. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Beteiligten ein.

Transporterfahrer hat keinen Führerschein

In einem Strafverfahren muss sich der Fahrer eines Kleintransporters verantworten. Er hatte keinen gültigen Führerschein, teilt die Polizei mit. Etwa zehn weitere Autofahrer wurden angehalten, weil sie während der Fahrt das Handy benutzten oder weil sie sich nicht angeschnallt hatten. Die Verkehrssünder müssen sich nun auf Bußgelder zwischen 30 Euro (Gurtverstoß) bis 500 Euro (Fahren unter Drogeneinfluss) einstellen.

Auch wegen der hohen Zahl der Verstöße in kurzer Zeit sieht sich die Polizei in ihrer Vorgehensweise bestätigt. „Verkehrsteilnehmer müssen in Zukunft vermehrt mit Kontrollen in Garbsen rechnen“, kündigt Meyer-Peter an.

Von Gerko Naumann