Berenbostel

Unbekannte sind am Dienstag in ein Reihenendhaus an der Weberstraße in Berenbostel eingebrochen. Die Polizei weiß, dass der Einbruch zwischen 14.30 und 22.50 Uhr passiert ist, weil in der Zeit niemand im Haus war. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Sollte jemand verdächtige Personen oder ein unbekanntes Auto beobachtet haben, ist er gebeten, sich mit der Polizei Garbsen unter (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen.

Einbrüche könnten wieder häufiger werden

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Zahl solcher Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr wieder spürbar erhöht. Wesentlicher Grund dafür ist, dass Berufstätige weniger im Homeoffice arbeiten und Immobilien dadurch wieder längere Zeit unbeaufsichtigt sind. Die Polizei Garbsen plant dazu eine Reihe mit ihrem Info-Mobil in den Stadtteilen.

Von Markus Holz