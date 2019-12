Berenbostel/Auf der Horst

Die Polizei Garbsen ermittelt nach dem Wochenende gleich wegen zwei Einbrüche. Unbekannte haben am Freitag am Antareshof im Stadtteil Auf der Horst zwischen 19 und 20.50 Uhr eine Wohnung aufgebrochen. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür auf. Ob und was gestohlen wurde, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen.

In Berenbostel sind Unbekannte zudem am Sonnabend zwischen 17 und 17.45 Uhr in ein Haus an der Erich-Ollenhauer-Straße eingebrochen. Sie zerstörten ein Fenster und entwendeten Schmuck. Wer zu den Vorfällen Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 anzurufen.

Von Markus Holz