Garbsen-Mitte

Die Polizei Garbsen fahndet nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Der Mann soll sich bereits am Sonnabend, 28. Dezember, vor einer 78-jährigen Frau entblößt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.10 Uhr an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Garbsen-Mitte.

Dort stand der Unbekannte der Seniorin plötzlich gegenüber. Er hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen und fasste sich „provokant in den Intimbereich“, wie es in der Polizeimeldung heißt. Seine Unterhose hatte der Mann noch an. Die 78-Jährige ging schnell davon.

Der Unbekannte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Nach Angaben der Polizei hat er mittelblonde, kurze, glatte und volle Haare. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

