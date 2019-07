Berenbostel

Die Polizei in Garbsen sucht den Eigentümer verschiedener Schmuckstücke. Spielende Kinder einer Hortgruppe hatten die Ohrringe, Ketten, Armbänder und Ringe bereits am 3. Juli in der Nähe des Landhauses am See in Berenbostel gefunden. Es handelt sich bei allen Stücken um Modeschmuck, teilt die Polizei mit. Die Ermittler vermuten, dass es Diebesgut aus einem Einbruch sein könnte.

Zeugen, die etwas über den Schmuck wissen, melden sich in der Wache in Garbsen. Die Beamten sind erreichbar unter Telefon (05131) 7014515.

Auch diese Armbänder wurden gefunden. Quelle: Polizei Garbsen

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann