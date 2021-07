Garbsen

Die Polizei Garbsen ist ab Mittwoch, 14. Juli, mit einem Info-Mobil im Stadtgebiet unterwegs. Das ist ein Kleinbus, an dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Präventionsteams stehen, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu beantworten und Infomaterial zu verteilen. Mit diesem Angebot wollen die Beamten den direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern suchen. Das sei in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie weitgehend ausgefallen, sagt Katrin Baum. Sie ist die Beauftragte für Kriminalprävention bei der Polizei in Garbsen.

Senioren sind Ziel von Betrügern

„Insbesondere Menschen ohne Zugang zum Internet oder mit eingeschränkter Mobilität konnten kaum erreicht werden, da zum Beispiel auch Seniorennachmittage nicht stattfinden durften“, sagt Baum. Jedoch sei es gerade diese Altersgruppe, die von Betrugsdelikten betroffen sei – wenn etwa falsche Polizisten ihr Unwesen treiben. Weitere Themen könnten unter anderem die Verhinderung von Einbrüchen oder der sogenannte Enkeltrick sein.

Lesen Sie auch: Polizei Garbsen rät: So halten sie Einbrecher fern

Am Mittwoch baut das Präventionsteam sein Infomobil zunächst von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Berenbostel an der Dorfstraße auf. Von 13 bis 14 Uhr sind die Beamten auf dem Parkplatz des Nord-West-Zentrums an der Havelser Straße in Garbsen-Mitte zu sprechen. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen und Hygienevorgaben.

Von Gerko Naumann