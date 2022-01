Berenbostel

Da wackelt nur ein Kabel: Dennis Kortschakowski kniet hinter dem Fahrrad einer Schülerin vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG). Fehlersuche. Das Kind kam ohne Licht aus Meyenfeld. Es ist eins von zehn „Schwarzfahrern“, die der Garbsener Kontaktbeamte am Mittwochmorgen aus dem Verkehr winkt. Beleuchtungskontrolle. Das machen Kortschakowski und seine Kollegin Annemarie Blume seit Dezember mehrmals wöchentlich. Mit Erfolg.

Von 30 auf zehn

30 Kinder und Jugendliche hat Kortschakowski vor dem GSG an den ersten beiden Kontrolltagen angehalten. Am dritten waren es 13, am Mittwoch sind es zehn. Die Schule hatte unterstützt und auf die Sicherheitsaktion aufmerksam gemacht. „Kinder sind das wichtigste, was wir haben. Schützen wir sie doch, so gut es geht“, sagt Kortschakowski. Der Appell geht an Eltern. Räder sollten zuhause kontrolliert sein, besonders Licht und Bremsen. Und wenn ein Kind noch mal eine Einweisung in die Lichtanlage erhält, könne das auch nicht schaden, meint Kortschakowski.

Zur Galerie „Licht rettet Leben“, meint Dennis Kortschakowski. Der Kontaktbeamte der Polizei Garbsen kontrolliert am Mittwochmorgen Fahrräder vor dem Schulzentrum Berenbostel. Wir haben ihn begleitet.

Die Lage ist unübersichtlich

Wie nötig das Licht am Rad ist, beschreibt die Situation vor dem GSG: Die Zufahrtsstraße gleicht einer Baustelle. Bagger kreuzen in der Dunkelheit die Fahrbahn. Wegen der Außenarbeiten am Badepark verengen Absperrungen die Ludwigstraße. Busse, Elterntaxis, Lehrer, alles geballt in 20 Minuten – das macht viele Situationen ohnehin unübersichtlich. Wer da ohne Licht unterwegs ist, wird schnell übersehen. Und wer erst in einen Unfall verwickelt wird, werde sich hinterher massiv ärgern, keine Zeit für funktionierendes Licht investiert zu haben, meint Kortschakowski. Unfälle mit radfahrenden Schülern sind in Garbsen keine Regel. Die Zahl sei gering. „Und wir haben keine Schwerverletzten“, sagt Kortschakowski. Aber 30 Schülerinnen und Schüler ohne Licht am dunklen Morgen sind Anlass genug für die Kontrollen der beiden Kontaktbeamten. Sie sind dafür vor allen drei Schulzentren im Einsatz.

Die Erklärungen kennen die Kobs alle

Radfahren ohne Licht kostet 20 Euro. Kortschakowski hat bisher extrem selten geahndet. Er setzt auf den Appell und eine gute Ansprache, immer konstruktiv und von den Kindern her gedacht. Es ist ihm lieber, wenn Familien die 20 Euro ins Licht investieren als in eine Strafe. Die Erklärungen kennt er aber alle: „Heute hab ich ein anderes Rad genommen. Keine Ahnung, warum es nicht geht“ oder „Ich hab vergessen einzuschalten“ und „Ich wusste nicht, dass ich auch ein Rücklicht brauche“. Kann alles wahr sein, kann auch eine Ausrede sein. Kortschakowski entscheidet das nicht. Er kniet sich lieber auf den Gehweg und sucht den Fehler. Das ist nicht sein Job. Aber manchmal ist es einfach nur ein loses Kabel.

Von Markus Holz