Fahndungserfolg für die Polizei in Garbsen kurz vor Jahresende: Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen gelang es den Beamten, einen Einbrecher in einem Keller eines Mehrfamilienhauses festzunehmen. Der Zeuge wählte am Montag gegen 21.20 Uhr den Notruf, weil er einen mit Sturmhaube maskierten Unbekannten sah, der sich in das Haus an der Straße Böckeriethe schlich.

Mit Sturmhaube und Bolzenschneider

Die Polizei war schnell vor Ort und ertappte den Verdächtigen in ziemlich eindeutiger Pose. Der 29-Jährige war allein im Keller, trug noch die Sturmhaube und hatte einen Bolzenschneider bei sich, berichtet Karin Homann, Sprecherin der Polizei Garbsen. Zudem habe der Mann bereits das Schloss eines Kellerraums geknackt und daraus eine Tasche und Werkzeug im Wert von etwa 90 Euro gestohlen. Gegenüber den Beamten räumte er diese Tat ein.

Unter anderem mit diesen Flyern warnt die Polizei in Garbsen vor Einbrechern. Quelle: Gerko Naumann

Mehr als 50 Keller aufgebrochen

Die Polizei ermittelt nun, ob der 29-Jährige aus Berenbostel für eine ganze Reihe von ähnlichen Einbrüchen im Stadtteil in den vergangenen Wochen verantwortlich ist. Dabei wurden mehr als 50 Kellerräume aufgebrochen und Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. „Wir untersuchen jetzt das Werkzeug, das der Mann bei sich hatte und prüfen Finger- und Schuhabdrücke sowie DNA-Spuren“, sagt Homann.

Verdächtiger ist der Polizei bekannt

Die Ermittlungen dürften sich einige Wochen, wenn nicht sogar Monate hinziehen, bis es zu einem Prozess kommt. Bis dahin wurde der Beschuldigte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hannover freigelassen, weil er einen festen Wohnsitz hat. Der Mann ist der Polizei bereits wegen vergleichbarer Taten bekannt.

Von Gerko Naumann