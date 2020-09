Auf der Horst

Polizeieinheiten aus Garbsen und Umgebung sind in der Nacht zu Sonnabend an den Sperberhorst alarmiert worden. Ein 20-Jähriger hatte gegen 22 Uhr über Notruf eine Massenschlägerei gemeldet. Der Anrufer berichtete von rund 30 Beteiligten. Ob der Mann möglicherweise übertrieb, um die Polizei zur Eile zu drängen, ist unklar. Als die Besatzungen von sechs Streifenwagen binnen kurzer Zeit am Sperberhorst eintrafen, war jedenfalls niemand zu sehen – auch nicht der Anrufer.

Mutmaßliches Opfer verweigert Aussage

Seine Kollegen hätten daraufhin mehrmals versucht, den Anrufer über das Mobiltelefon zu erreichen, sagte Polizeihauptkommissar Christoph Ahlborn am Sonntag. „Irgendwann kam er aus seinem Versteck zu den Einsatzwagen“, sagte Ahlborn. Der Mann ist 20 Jahre alt und wohnt in einem ehemaligen Hotel an der Alten Ricklinger Straße. Er klagte zwar über Schmerzen nach Faustschlägen in sein Gesicht, verweigert aber sonst alle Angaben zu Hergang und mutmaßlichen Tätern. Warum er sich so verhält, ist der Polizei noch unklar.

Anzeige

Die Polizei Garbsen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz