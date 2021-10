Garbsen

Die Polizei Garbsen hat wie angekündigt ihre Kontrollen im Straßenverkehr verstärkt. Am Donnerstag und Freitag stoppten die Beamten insgesamt mehr als 40 Autofahrerinnen und -fahrer, denen sie Verstöße nachweisen konnten. Die große Mehrheit der Betroffenen war durch den Blick aufs Handy abgelenkt, teilt die Polizei mit. Vier Personen müssen ein Bußgeld von 30 Euro zahlen, weil sie nicht angeschnallt waren.

Deutlich teurer wird die Verkehrskontrolle für zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Sie müssen sich auf eine Strafe von 500 Euro einstellen. Außerdem wurde ihnen jeweils in der Wache eine Blutprobe entnommen, und sie durften nicht weiterfahren. Schon zu Beginn der Woche hatten die Ermittler bei Kontrollen in allen Stadtteilen ähnlich viele Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Von Gerko Naumann