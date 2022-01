Altgarbsen

Bei einer Kontrolle in Altgarbsen hat die Polizei einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 29-Jährige fuhr am Freitag gegen 18.35 Uhr auf dem Maschweg. Bei einem Alkoholtest kam ein Wert von 1,96 Promille heraus. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Seinen Führerschein verliert der 29-Jährige dennoch nicht, denn er besitzt gar keinen, teilte Claas Wentzler von der Polizei in Garbsen auf Anfrage mit. Das sei für das Fahren eines E-Scooters auch keine Voraussetzung.

Von Gerko Naumann