Berenbostel

Die Polizei Garbsen sucht nach einem Handwerker. Der hat sich nichts zuschulden kommen lassen, aber offenbar seine Tasche mit Werkzeugen verloren. Die hat ein Zeuge am Freitag, 2. Oktober, gegen 19 Uhr an der Langenhagener Straße in Berenbostel gefunden und in der Wache abgegeben, sagt Polizeihauptkommissar Kai-Uwe Skusa.

In der Tasche befinden sich zahlreiche Werkzeuge, darunter eine Wasserwaage, verschiedene Schraubenzieher und Zangen. Den Wert schätzen die Beamten auf mehrere Hundert Euro. Der Eigentümer soll sich in der Polizeiwache in Garbsen melden unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann