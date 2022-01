Altgarbsen/Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen ermittelt nach drei Einbrüchen im Stadtgebiet zum Jahreswechsel. Die erste Tat spielte sich bereits am Donnerstag, 30. Dezember, im Stadtteil Auf der Horst ab. Die Einbrecher gingen durch die offene Haustür in ein Mehrfamilienhaus am Saturnring. Dort brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf und stahlen Geld und Zigaretten. Die Tatzeit grenzen die Ermittler auf 14.40 bis 23.20 Uhr ein.

Bewohner im Urlaub: Täter brechen Tür auf

Zu einem zweiten Einbruch kam es am Silvesterabend oder in der Nacht zu Neujahr in Altgarbsen. Die Täter brachen die Terrassentür eines Hauses an der Konrad-Adenauer-Straße auf. Was gestohlen wurde, ist noch unklar, da sich die Bewohner im Urlaub befinden.

In derselben Nacht wurde ebenfalls in Altgarbsen in eine Wohnung am Steglitzer Weg eingebrochen. In diesem Fall können die Beamten bisher weder sagen, wie die Täter vorgingen noch ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei sucht zu allen Taten Zeugen. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.

Von Gerko Naumann