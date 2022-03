Garbsen

Kurioser Zeugenaufruf: Die Polizei sucht einen Garbsener Hausbesitzer, dessen Zaun Ende vergangenen Jahres arg beschädigt wurde. Im Zusammenhang mit einem anderen Ermittlungsverfahren fiel den Beamten ein Video in die Hände, in dem der Gartenzaun mutwillig beschädigt wird. Den Täter haben die Polizisten – den Geschädigten aber nicht.

„Im Rahmen eines aktuell laufenden Ermittlungsverfahrens wurde auf einem sichergestellten Handy ein Video gefunden, das Ende des letzten Jahres aufgenommen wurde“, erklärt Polizeisprecherin Angela Brettschneider. Darauf zu sehen sei „ein namentlich bekannter Täter, der mit den Fäusten so stark gegen einen Gartenzaun aus Holz schlägt, dass die Spitzen der Zaunlatten abbrechen.“

Fahndungsfoto: So sieht der beschädigte Zaun aus. Quelle: Polizei Garbsen

Videoausschnitt: Der Täter beschädigte den Zaun arg und ließ sich dabei filmen. An den genauen Tatort konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern. Quelle: Polizei Garbsen

Täter erinnert sich nicht an den genauen Tatort

Das Problem: An den genauen Tatort kann sich der Täter nicht mehr erinnern. Nach seinen Angaben war der Gartenzaun „irgendwo in Garbsen“, so die Sprecherin. „Wo genau konnte er nicht sagen.“ Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise und hat ein entsprechendes Foto aus dem Handyvideo veröffentlicht. Auf der Videoaufnahme ist eine Siedlung von Einfamilienhäusern zu erkennen, zwischen denen sich gepflasterte Fußwege befinden. „Vom Geschädigten wurde bislang keine Strafanzeige erstattet“, so Brettschneider.

Der Eigentümer des Zauns sowie Zeugen, die Angaben zum Tatort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 in Verbindung zu setzen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter Telefon (0 51 31) 46 31 90 zu erreichen.

Von Simon Polreich