Havelse/Altgarbsen

Die Polizei Garbsen setzt ihre Präventionsarbeit fort: Kontaktbeamtin Annemarie Blume baut ihren Informationsstand in der nächsten Woche in zwei Sparkassen-Filialen in Garbsen auf. Dort macht sie Bürgerinnen und Bürger auf die Tricks von Taschendieben und Betrügern aufmerksam.

Hier ist Polizistin Blume zu sprechen

Am Dienstag, 30. November, ist die Polizistin von 10 bis 12 Uhr in Havelse, Am Hasenberge 7, zu sprechen. Am Donnerstag, 2. Dezember, informiert sie Interessierte von 15 bis 17 Uhr in Altgarbsen, Hannoversche Straße 163. „Leider sind immer noch zu viele Leute unvorsichtig“, sagt Blume. „Deshalb wollen wir den Leuten Handlungsempfehlungen geben.“

Von Gerko Naumann