Garbsen-Mitte

Weil sich Anwohner über Lärm beschwerten, musste die Polizei am Sonnabend gegen 22.30 Uhr im Stadtpark eingreifen. Die Beamten trafen dort zehn Jugendliche an, die zur Ruhe ermahnt wurden. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen. Insgesamt wurden der Polizei an diesem Wochenende 20 Ruhestörungen gemeldet.

Von Linda Tonn