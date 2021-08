Seelze

Schon wieder: Erneut wurde illegal Müll an abgelegenen Stellen in Seelze entsorgt – und dieses Mal gleich an mehreren Orten. Polizei und Stadt bitten verstärkt um Zeugenhinweise.

Während auf einem Feldweg nahe der Straße Auf dem Kampe in Dedensen bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit Asbest sowie Leichtverpackungen entsorgt wurden, konnte ein weiterer Müllsünder von einem aufmerksamen Bürger im Staatsforst Kirchwehren gestellt werden. Ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigslust hatte dort auf einem Parkplatz Grünschnitt abgeladen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

„Nicht nur ärgerlich, sondern überflüssig“

„Insbesondere Grünschnitt und Leichtverpackungen können in der Region Hannover in der Regel kostenlos bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden“, betont Kai-Uwe Zerbe von der Seelzer Polizei, der kein Verständnis für die Müllsünder hat. „Selbst für kleinere Mengen Asbest bietet die Aha mittlerweile die Möglichkeit, es kostenlos zu entsorgen. Das illegale Abladen von Müll in der Natur ist daher nicht nur ein besonderes Ärgernis, sondern auch völlig überflüssig.“

Da nun erneut illegal Abfall entsorgt wurde, bitten Polizei und Stadt Seelze Bürger, verstärkt die Augen offen zu halten und Hinweise zu melden.

Von Simon Polreich