Berenbostel

Zwei Polizisten haben am Freitagabend einen 93-Jährigen reanimieren können. Der Mann lag in einem Hinterhof am Hechtkamp. Dem Zusammenbruch war ein Streit vorausgegangen.

Nach Angaben der Polizei hatten eine Frau und der Mann heftig gestritten. Die Frau wollte Anzeige erstatten, als der 93-Jährige das Haus verlassen hatte. Als die Streife gegen 17.40 Uhr auf den Hof fuhr, entdeckte sie den Senior. Er war bewusstlos, reagierte und atmete nicht mehr. Die 34-jährige Polizistin und ihr 35-jähriger Kollege konnten keinen Puls mehr fühlen. Sie alarmierten den Rettungsdienst und begannen mit der Reanimation.

Erste Hilfe rettet Leben

Notfallsanitäter und Notarzt setzten die Wiederbelebung fort, bis sie mit dem 93-Jährigen die Notaufnahme erreichten. Sein Zustand soll kritisch sein. „Ohne das beherzte Einschreiten der Polizeibeamten hätte er keine Überlebenschance gehabt“, schreibt Christian van Koten vom Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion.

Von Markus Holz