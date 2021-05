Wegen Corona wird die Eröffnung des neuen Schwimmbads klein ausfallen. Angaben der Stadt zufolge kann nur eine begrenzte Zahl an Gästen teilnehmen. Die Stadt sucht deshalb nach Garbsenerinnen und Garbsenern, die als Botschafter stellvertretend für die künftigen Nutzergruppen an der Eröffnung teilnehmen.

Wer sich als Botschafter bewerben möchte, kann am Kreativwettbewerb teilnehmen. „Die von einer Jury ausgewählten Sieger werden vom Bürgermeister persönlich zur Eröffnungsfeier eingeladen und spielen im Programmablauf eine wichtige Rolle“, sagt Pressesprecher Benjamin Irvin.

Alle anderen Wettbewerbsteilnehmer haben die Chance, zu einem Thementag im Anschluss an die Eröffnungsfeier eingeladen zu werden. Im Wettbewerb gibt es die Kategorien Familien, Jugendliche und Freizeitschwimmer.

Familien mit Kindern bis 13 Jahren erhalten die Aufgabe, eine fantasievolle Unterwasserwelt zu gestalten. Ob Miniaturlandschaft im Schuhkarton, bemalte Steine, Daumenkino oder selbst gemalte Bilder – alles ist möglich.

Jugendliche von 14 bis 21 Jahren sind aufgerufen, sich in Form eines Videobeitrags unter dem Motto „Sommer, Sonne, Badepark …“ am Wettbewerb zu beteiligen. Für die Teilnahme muss das fertige Video auf der eigenen Facebook-Seite hochgeladen und mit der Fanpage der Stadt Garbsen verlinkt werden. Hierfür wird in den Beitragstext zum Video „@StadtGarbsen“ eingetragen.

Die Wettbewerbsaufgabe für alle anderen Interessierten, also die Freizeit- und Frühschwimmer, lautet Erinnerungsstücke. Gesucht werden Erinnerungen an vergangene Badetage in Garbsen oder anderswo. Eingereicht werden können alte Fotos, Badekappen, Schwimmabzeichen, lustige Geschichten, Anekdoten oder selbst gedichtete Badelieder.

Die fertigen Arbeiten, mit Ausnahme der Videos, werden von Andrea Roppelt vom Team des Kulturhauses Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5, entgegengenommen. Die Abgabe ist jeweils am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 13 bis 16 Uhr möglich. Fragen beantwortet Roppelt unter Telefon (0 51 37) 9 82 28 59 sowie nach einer E-Mail an kalle@garbsen.de beziehungsweise Robert Hey unter Telefon (0 51 31) 70 73 28 und nach einer E-Mail an badepark@garbsen.de.

Die kreativsten Arbeiten aller Kategorien sollen im Anschluss im Kulturhaus Kalle ausgestellt werden. Eine Teilnahme lohnt also in jedem Fall. Abgabeschluss für die unterschiedlichen Arbeiten ist am Montag, 7. Juni. Die Gewinner werden Mitte Juni informiert.