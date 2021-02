Berenbostel

Anlieger in den Straßen Im Hespe, Schenkendorfstraße und Theodor-Storm-Straße müssen sich in der kommenden Woche auf Halteverbote einstellen. Für das neue Abwasserpumpwerk am Rudolf-Harbig-Weg werden Bauteile geliefert. Deshalb gilt in den Straßen von Montag, 8., bis Freitag, 12. Februar, jeweils zwischen 22 und 6 Uhr ein Halteverbot.

Lieferung nur nachts möglich

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die Sonderbauteile aufgrund ihrer Überbreite per Schwerlasttransport nachts geliefert. Für die Anlieferung wird die gesamte Straßenbreite benötigt. Daher darf zwischen 22 und 6 Uhr nicht im Straßenraum geparkt werden. Am Rudolf-Harbig-Weg sind bereits ganztägige Halteverbotszonen ausgewiesen.

Anzeige

Ansprechpartner für Anlieger ist Ulrike Maichel von der Stadtentwässerung Garbsen. Sie ist erreichbar unter Telefon (0 51 31) 70 72 83 sowie per E-Mail an ulrike.maichel@garbsen.de.

Von Linda Tonn