Quote erreicht: HTP startet den Glasfaserausbau in Frielingen im Mai

Frielingen

Das Rennen um den Glasfaserausbau in Garbsen zwischen dem Unternehmen HTP und den Garbsener Stadtwerken geht weiter. Einen Teilerfolg hat dabei HTP erzielt: „Die Zielmarke von 40 Prozent ist erreicht, HTP wird Glasfaser verlegen“, kündigte das Unternehmen jetzt an.

Gemeint ist damit das Interesse der Frielinger an einem Glasfaseranschluss: HTP hatte zuvor angekündigt den Ausbau nur zu starten, wenn sich 40 Prozent der Haushalte für die Glasfaser entscheiden. Diese Sicherheit hat das Unternehmen nun.

Die Arbeiten sollen noch 2022 beendet sein, teilte eine Sprecherin mit. Interessierte Bürger können sich aber weiterhin melden. „Die Aktionsphase läuft noch bis zum 28. März“, sagt Sprecherin Kathrin Mackensen. „Liegt an diesem Stichtag für eine Adresse die Genehmigung zum Bau durch den Eigentümer und ein Vertrag über Internetdienstleistungen vor, wird HTP den Glasfaser-Hausanschluss kostenlos bauen.“ Der damit verbundene Internetvertrag habe eine Laufzeit von 24 Monaten, nach Ende der Laufzeit ist ein Wechsel zu einem anderen Anbieter möglich. Nach dem Stichtag nimmt HTP für den Anschluss knapp 3000 Euro.

Auch Stadtwerke wollen Glasfaser verlegen

Apropos anderer Anbieter: Während HTP seit Anfang des Jahres Kunden für den Glasfaseranschluss akquiriert, hat sich mit den Garbsener Stadtwerken ein Wettbewerber in Stellung gebracht. Ab 2023 will das Unternehmen, das sonst für Strom- und Gaslieferungen sorgt, Glasfaser im gesamtem Garbsener Stadtgebiet bis zu den Häusern legen. Und das kostenlos – und bei freier Wahl des Anbieters. Frielinger haben deshalb die Qual der Wahl: noch dieses Jahr den Anschluss mit HTP (inklusive zweijähriger Bindung) oder mit den Stadtwerken frühestens ab 2023 (inklusive sofortiger freier Anbieterwahl).

HTP kündigt an, dass in Vorbereitung zu dem Ausbau ab Mitte März für rund zwei Wochen Drohnenflüge durchgeführt werden müssen. „Die Aufnahmen werden ausschließlich zu internen Zwecken verwendet und nicht veröffentlicht“, betont HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Nach Fristende beginnt eine Vorbereitungsphase, in der ein von HTP beauftragtes Tiefbauunternehmen mit sämtlichen Eigentümerinnen und Eigentümern detailliert besprechen wird – vor allem, wie die Leitungen auf den Grundstücken bis in die Gebäude verlegt werden sollen. Und schon im Mai rollen dann die ersten Bagger, so Heitmann „Spätestens zu Weihnachten 2022 werden sich in Frielingen die Bürger über die Vorzüge des neuen Glasfaseranschlusses freuen“, verspricht er.

Von Simon Polreich