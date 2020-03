Seelze/Havelse

Die Arbeiten am Radweg der Garbsener Landstraße (Landesstraße 390) zwischen Seelze und Havelse gehen nach rund sechswöchiger witterungsbedingter Pause weiter. Dafür wird die Straße am Montag, 30. März, vorübergehend zur Einbahnstraße. Der Rad- und Fußverkehr wird voraussichtlich bis Mitte April umgeleitet.

Zwischen 7 und 14 Uhr wird der Verkehr in Richtung Garbsen an der Baustelle entlanggeführt. Wer nach Seelze will, muss eine Umleitung über Marienwerder nehmen.

Die weiteren Betonierarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 27. März, an. Nach einer rund einwöchigen Aushärtung des Betons erfolgen restliche Bauarbeiten. Während dieser Zeit kann die Straße nur auf einer Fahrbahn genutzt werden. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampel geregelt.

Umleitung für Radfahrer und Fußgänger

Für Radfahrer und Fußgänger ist weiterhin eine Umleitung zwischen der Abzweigung der Hannoverschen Straße in Seelze bis zur Abzweigung an der Hannoverschen Straße in Garbsen eingerichtet. Diese führt von Seelze aus über die Wunstorfer Straße und die Calenberger Straße über den Rad- und Fußweg entlang des Mittellandkanals bis zur Hannoverschen Straße in Garbsen.

Obwohl der Fuß- und Radweg deutlich sichtbar gesperrt war, hatten Radfahrer und Fußgänger die Baustelle in den vergangenen Wochen ordnungswidrig genutzt und dadurch Schäden am bereits ausgebrachten Fahrbahnuntergrund verursacht. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Sie bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um ihre Rücksichtnahme und ihr Verständnis.

Erster Bauabschnitt ist fertig

Die Sanierung des Fuß- und Radwegs entlang der Garbsener Landstraße hatte Ende November 2019 begonnen. Während der erste Bauabschnitt zwischen der Hannoverschen Straße und der Leinebrücke bereits fertiggestellt ist, hatte die extrem nasse und teils kalte Witterung für einen rund sechswöchigen Baustopp gesorgt.

Bei anhaltend milder Witterung kann der Fuß- und Radweg voraussichtlich noch vor den Osterfeiertagen Mitte April freigegeben werden.

Von Linda Tonn