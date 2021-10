Garbsen

1,90 Meter. Das ist eine anständige Breite für einen gepflasterten Weg, auf dem sich zwei Radfahrer gefahrlos begegnen können sollten. Wenn da aber 80 Zentimeter vom Gras überwuchert sind, wird’s eng. So ist das an der Flemmingstraße in Berenbostel am Fachmarkt Horze. Eine Radfahrerin aus Berenbostel hat die Stadt und die Polizei nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren mehrfach auf die Situation aufmerksam gemacht. „Aber es ist nichts passiert“, sagt sie. Jetzt schickt die Stadt „kurzfristig“ ein Gras-Räum-Kommando.

„Aus dem Weg, aus dem Weg!“

So viel fehlt allein an einer Seite. Quelle: Markus Holz

Tatsächlich ist dieser Radweg offenbar seit Jahren ungepflegt. Zentimeter für Zentimeter hat Gras die Pflastersteine überwuchert. Von den 190 Zentimetern Breite sind noch knapp 110 befahrbar. „Mein Mann ist da gestürzt“, sagt die Seniorin aus Berenbostel, „weil jemand aus der Gegenrichtung kam und mein Mann aufs nasse Gras ausweichen musste.“ Ihr selbst sei das vor wenigen Tagen fast genauso passiert. Aus Richtung Hesse sei ihr ein E-Bikefahrer mit Anhänger entgegen gekommen. „Er hat nur geschrien: Aus dem Weg, aus dem Weg“, sagt sie. Sie habe stoppen und ins Grüne ausweichen müssen.

Strecke ist frequentiert

Der Radweg verbindet die Siedlung entlang der Wreschener Allee in Berenbostel mit dem Naherholungsbereich am Fuchsfeld und den Fachmarktzentrum rund um Hesse. Am Fuchsfeld geht’s ins Grüne, dort liegen die Tennisplätze des TV Berenbostel. Gegenüber dem Radweg liegt auch die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, die fast alle mit dem Rad unterwegs sind. Radfahrer nutzen die Strecke stark, und sie nutzen sie in beiden Richtungen.

Freilegung ist beauftragt

Auf die Frage, warum die Strecke so schlecht gepflegt ist, hat die Stadtverwaltung nicht geantwortet. Sie hat bestätigt, dass sie als Stadt zuständig ist und versicherte am 1. Oktober: „Wir haben jetzt kurzfristig eine Freilegung des zugewachsenen Radweges beauftragt.“ Damit ist die Radlerin aus Berenbostel zufrieden. Es wäre ihr im Interesse aller Radfahrer allerdings lieber gewesen, wenn man ihren Hinweisen schon 2019 gefolgt wäre.

Von Markus Holz