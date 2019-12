Garbsen

Es ist kein Haushalt mit Rekordsummen, die Rekorde kommen ab 2021/2022. Der Etat der Stadt Garbsen für 2020 ist die Vorstufe dazu. Rund 120 Millionen Euro stehen Politik und Stadtverwaltung zur Verfügung. Der Rat hat den Haushalt am Montagabend mit großer Mehrheit bei drei Gegenstimmen aus der AfD verabschiedet. Finanzdezernent Walter Häfele trägt die Verantwortung für das Zahlenwerk. Ende 2018 warnte er: „Die Stadt droht finanziell ihre Leistungsfähigkeit zu verlieren.“ Gilt das auch 2020? Was steht drin im Etat? Wofür gibt die Stadt wie viel Geld aus – ein Interview mit Häfele.

Herr Häfele, wie hoch ist die Stadt heute verschuldet?

Vor genau zehn Jahren stand die Stadt bei 24,8 Millionen Euro Schulden. Heute wären wir fast drauf und dran, schuldenfrei zu sein. Das ist das Ergebnis einer Finanzpolitik mit Augenmaß.

Sie sagen: „Heute wären wir fast dran ...“. Das bedeutet?

Die Schulden werden wieder steigen, weil wir in den nächsten Jahren richtig dicke Brocken umsetzen müssen, aber als Stadt nicht genug Geld dafür verdienen. Wir kaufen Grundstücke für das Neubaugebiet Berenbostel-Ost und für neue Kindertagesstätten. Wir bauen den Badepark. Wir werden unter anderem auch die beiden Gymnasien erweitern müssen, eine neue IGS und zwei Feuerwachen bauen. Danach ebbt die Welle wieder ab.

In Stelingen wird die Grundschule 2020 fertig. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Wie will die Stadt das denn wuppen?

Mein Ziel ist es, die Kredite dafür so klein wie möglich zu halten. Der Rat hat entschieden, die Steuern anzuheben, damit wir jetzt noch zwei Jahre lang Geld an die Seite legen können. Die Politik in Garbsen hat verstanden: Das Geld fällt nicht vom Himmel, das müssen wir erwirtschaften. Mit dieser Steuerentscheidung und dem Geld, das wir weniger an die Region überweisen, segeln wir in zwei Jahren nicht voll in den Sturm, wir streifen aber die Ausläufer. Dafür bin ich dem Rat sehr dankbar.

Warum gibt die Stadt seit 2010 jedes Jahr weniger aus, als sie hat? 2018 blieben 28 Millionen Euro übrig, 2019 soll die Summe noch höher sein.

Politik setzt immer höhere Standards. Kitas sollen noch besser werden; an den Gymnasien soll das Abitur wieder nach 13 Jahren gemacht werden, obwohl es dafür nicht mehr ausreichend Räume gibt. Wünsche der lokalen Politik kommen hinzu. Immer neue Regulierungen kosten die Verwaltung kostbare Zeit. Das kalkulieren wir natürlich im Haushalt ein, wir wollen die Standards ja einhalten und die Wünsche im Haushalt berücksichtigen. Aber wir können das personell nicht alles auf einmal verdauen. Mehr als jetzt schaffen wir nicht. Darum haben wir solche Reste.

Warum stellen Sie nicht mehr Leute ein?

Wir stellen ja ein. 2020 zum Beispiel zwei Architekten. Auch in den vergangenen Jahren haben wir zusätzliches Fachpersonal eingestellt. Es ist schwer, gute Leute zu finden. Und wir stellen nicht über die Maßen ein. Städte, die das getan haben, sitzen heute auf einem zu hohen Personalbestand und entsprechend hohen Kosten. Wir sind vorsichtiger, weil wir wissen, dass die Aufgabenwelle wieder abebben wird.

Darum wartet die Kita Murmelstein seit vier Jahren auf ihren Neubau?

Der Rohbau beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2020. Der Baubeginn musste verschoben werden, weil wir seit 2019 höhere Zuschüsse erhalten. Hätten wir früher begonnen, wären wir aus der Förderung gestrichen worden. Für alles, was bezuschusst werden darf, werden uns immerhin 90 Prozent der Kosten erstattet. Bei allen Bauvorhaben investieren wir nach einer Prioritätenliste. Kitas stehen mit ganz oben. Wir wissen, dass wir in der Pflicht sind. Aber wie gesagt: Schneller geht es nicht. Es sind nicht nur Kitas zu bauen.

Mal grundsätzlich zur Situation heute: Garbsen wächst. Das ist sehr gut. Es ist aber verbunden mit Gliederschmerzen. Je schneller man wächst, desto größer die Schmerzen. Wir wollen ein gesundes Wachstum und keinen Turbo. Wir werden die Schmerzen aushalten, weil wir wissen, dass sich das wieder auswächst.

Sehen Sie finanzielle Risiken?

Ja, und keine kleinen. Wir haben jetzt die Steuern erhöht. Das geht nicht zweimal kurz hintereinander. Ende der Fahnenstange. Sinken auf Staatsebene die Steuern, kommen wir in eine Rezession, steigen die Zinsen oder sinken die Überweisungen vom Land, kommt das alles ins Wanken. Das haben wir nicht in der Hand. Und noch etwas: Politik schraubt zum Beispiel die Standards in den Kindertagesstätten hoch. Das führt zu Folgekosten. Unsere Zuschüsse an die Kita-Träger steigen jetzt jedes Jahr um Millionen. Das ist dramatisch. Und die Kompensation (das Geld, das Garbsen dafür von Bund und Land bekommen müsste) ist immer noch nicht ausreichend. Man darf nicht höhere Anforderungen stellen ohne ausreichende Gegenfinanzierung. Diese beiden Risiken sehe ich mit allergrößter Sorge.

Ihr Vorgänger Heinz Landers hat solche Zusammenhänge immer in einer eigenen Haushaltsrede offengelegt. Sie tun das nicht. Warum?

Da hat der Bürgermeister den Vortritt. Wir von der Kämmerei sind in allen Ausschüssen, Ortsräten und Fraktionen. Wir erläutern und erklären. Wir reden mit allen Entscheidern. Der Erklärungsbedarf nimmt überall zu. Ich nehme die Anregung aber für 2020 in angemessener Weise auf.

Herr Häfele, vielen Dank für dieses Gespräch.

Das sind die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben Rund 120 Millionen Euro: Das ist der Rahmen, in dem die Verwaltung 2020 Geld ausgeben darf (2019: 117 Millionen Euro). Mehr Geld steht nicht auf der Einnahmenseite. Neue Schulden sind nicht geplant. Der Haushalt ist die maßgebende Richtschnur. Was nicht drinsteht, findet 2020 nicht statt. Damit hat der Rat am Montag das wichtigste „Gesetz“ des Jahres verabschiedet. Wie leistungsfähig eine Stadt ist, ist an der Summe der Investitionen ablesbar: Die Stadt könnte rund 41 Millionen Euro investieren (2019: 37 Millionen Euro), wenn die Verwaltung die Aufträge alle abarbeiten könnte. Die größten Einzelposten sind der Badepark Berenbostel (8,5 Millionen Euro), der Bau und die Erweiterung der Grundschulen Stelingen und Havelse (3,8 Millionen Euro) und der Baubeginn an der Kita Murmelstein (1,3 Millionen Euro). Bei der Stadt sind 120 Beamte sowie 293 Angestellte und Arbeiter beschäftigt, zusätzlich 13 bei der Stadtentwässerung und 73 bei den Servicebetrieben. Die Personalkosten machen 23 Prozent der Gesamtausgaben aus. Das gilt in der Region als sparsam. Der dickste Ausgabenblock ist einer, an dem die Stadt nichts drehen kann: Sozial- und Transferleistungen für finanziell schwache Haushalte. Diese Kosten machen in Garbsen 44 Prozent des Etats aus, ein Teil wird von Land, Bund und EU erstattet. Ähnlich machtlos ist die Stadt auf ihrer Einnahmenseite: 80 Prozent hängen unmittelbar von Steuereinnahmen des Bundes und des Landes sowie von der wirtschaftlichen Entwicklung (Gewerbesteuer) ab. Hunde-, Grund-, Vergnügungssteuer und Gewerbesteuerumlage sind die einzigen Schrauben, an denen die Stadt selbst drehen kann.

Von Markus Holz