Rat der Stadt tagt hybrid: Bürger können Sitzung online verfolgen

Garbsen

Die nächste Sitzung des Rates der Stadt findet als sogenannte Hybridsitzung statt. Heißt: Für Bürger stehen Plätze nur in begrenzter Zahl zur Verfügung. Es gibt aber auch eine Onlinelösung.

Statt wie vergangenes Jahr im Schulzentrum tagt der Rat der Stadt Garbsen bei seiner nächsten Sitzung am Montag, 21. Februar, ab 18.15 Uhr wieder im Ratssaal des Rathauses der Stadt Garbsen, Rathausplatz 1. Aufgrund der etwas beengteren Verhältnisse findet die öffentliche Versammlung aber als Hybridsitzung statt.

Für interessierte Einwohner steht im Ratssaal eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Sie können aber auch über das elektronische Programm WebEx an der Sitzung teilnehmen. „Hierfür wird darum gebeten, sich bis Montag, 21. Februar, um 13 Uhr anzumelden“, bittet Stadtsprecherin Christina Lange – mittels formloser E-Mail an ratsinfo@garbsen.de oder unter Telefon (0 51 31) 707 -324 oder -345.

„Der Zugangslink zu der Sitzung sowie weitere Informationen werden rechtzeitig per E-Mail zugesendet“, so die Sprecherin. „Weitere Fragen werden gerne unter den angegebenen Telefonnummern entgegengenommen.“

Lkw-Durchfahrtsverbote, Müll und Neubaugebiete sind Thema

Auf der Tagesordnung der Sitzung steht unter anderem ein Lkw-Durchfahrtsverbot für Meyenfeld, auch der Lkw-Verkehr in Schloß Ricklingen ist Thema. Der Rat debattiert aber auch Sanierungsgebiet Kronsberg und Auf der Horst, wie auch über eine Stärkung des Ortsteils Mitte. Ein Dauerthema ist die vermüllte Wertstoffinsel „Am Hechtkamp“.

Die vollständige Tagesordnung ist im Ratsinformationssystem auf der städtischen Internetseite abrufbar. Auch bei einer Teilnahme über WebEx ist es interessierten Einwohnern möglich, ihre Fragen im Rahmen der Einwohnerfragestunde einzubringen.

Besucher, die zur Sitzung in den Ratssaal kommen wollen bittet die Stadt um die Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Es gilt die 3G-Regel. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert.

Von Simon Polreich