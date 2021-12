Garbsen

Der geplante Bau des Steakhauses Lebenslust an der B6 und die dafür geplante Abholzung eines Waldstücks beschäftigt weiterhin die Gemüter unserer Leser.

Dierk Tiedemann aus Garbsen schreibt zu dem Thema: „Fassen wir einmal das Vorhaben aus meiner bisher unbeteiligter Sicht zusammen. Erstens: Das geplante Bauvorhaben fokussiert offensichtlich auf die automobilen Transitreisenden auf der B 6. Für Garbsener Bürger wäre eher eine fußläufige, zentrale Lage in der neuen Mitte oder anderen Stadtteilzenten sinnvoller. Zudem wünschen sich Studenten an dem neuen Uni-Campus viel mehr für junge Leute zugeschnittene Ladenzeilen mit preiswerten Büchershops, und Kneipen anstatt hochpreisiger Angebote. So geht das Neubauvorhaben größtenteils an den Ansprüchen Garbsener Bürger, Studenten und möglichen neuen jungen Bürgern vorbei. Es steigert jedenfalls die Attraktivität des „Unistandortes“ Garbsen kaum.

„Statt neuer Parkflächen: vorhandene Infrastruktur nutzen“

Zweitens: Ältere Baumbestände sollte man unbedingt erhalten, zumal Garbsen sich – vorbildlich – für einen aktiven Klimaschutz und einer CO2 -förderlichen Baumpflanzaktion ausgesprochen hat. Zu einer „Smart City“, zu der sich Garbsen ebenfalls zählen möchte, gehört nicht nur, alles technisch Machbare zu verwirklichen. Es gehört auch dazu verschiedene Techniken, Ressourcen und Wirtschaftsbereiche zu koppeln! Kann eine benachbarte Parkflächen nicht zu mehrstöckigen Parkdecks oder zu gemeinschaftlicher Nutzung zusammengeführt und umgewidmet werden? Firmenparkplätze stehen allabendlich und an Wochenende leer, genau dann, wenn die Bürger sich eher in der Gastronomie treffen. Ideal wäre doch, dass sich ein Neubau ideal in die gewachsenen Strukturen einfügt und diese bereichert. Drittens: Der Anspruch einer hochwertigen Gastronomie sollte meiner Meinung auch nachhaltig und auf die Zukunft ausgerichtet sein: Dazu zählt regionale Küche und eine vermehrte Chance auf schmackhafte eher vegetarisch orientierte Speisen. Ein aus aller Welt zusammengekarrtes fleischfokussiertes Menü passt wenig in ein aufstrebendes Studentenviertel und eigentlich auch nicht zum ausgewogener Garbsener Vielfalt, schon gar nicht zum bekennenden Klimaversprechen.“

„Provenzano sollte unnötiges Projekt verbieten“

Martin Petrick aus Osterwald-Unterende sieht es ähnlich. Er kommentiert die Ablehnung des Bauvorhabens durch die Grünen im Rat: „Endlich kommt mal was Vernünftiges von den Grünen. Recht haben sie. Hier könnte sich doch auch der Bürgermeister Provenzano einschalten und dieses unnötige Projekt verbieten, beziehungsweise nicht genehmigen. Da sollte die Partei hinter dem Bürgermeister stehen. Von der CDU ist da nicht viel zu erwarten, denn der Partei geht es nur um Wirtschaft, Geld und nicht um Bürgernähe. Den Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man sich mit den Ausführungen von dem Fraktionsvorsitzenden beschäftigt.“

„Es droht der Totalausfall“

„Auch ich bin gegen die Ansiedlung dieser zusätzlichen Systemgastronomie“, schreibt Leser Karl-Heinz Withus aus Havelse. „Neben den von vielen bereits vorgebrachten, zutreffenden Argumenten zum Umweltschutz und zum Schutz der lokalen Gastronomie sehe ich aber einen weiteren Kritikpunkt. Ich denke, dass die Stadt die Ansiedlung auch gerne hätte, um weitere Gewerbesteuer zu erhalten und auch um zusätzliche Arbeitsplätze (im Niedriglohnsektor!) zu schaffen. Das sind nachvollziehbare Ideen. Aber die geplante Gastronomie gehört zur gleichen Unternehmensgruppe wie die bereits vorhandenen Läden an gleicher Stelle.

Sollte dies Unternehmen, in Pandemiezeiten nicht ganz unerwartet, in finanzielle Probleme kommen, droht die Schließung gleich aller Lokale und der Totalausfall der Gewerbesteuern und Arbeitsplätze. Dies erscheint eine wenig durchdachte langfristige Strategie der Gewerbeansiedlung zu sein.“

Von Simon Polreich