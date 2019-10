Garbsen-Mitte

In Anspielung an Martin Luther haben Mitglieder der Humanisten in Garbsen am Donnerstag 33 Thesen im Rathaus angenagelt. Mit dieser symbolischen Geste am Reformationstag wollen sie auf die Benachteiligung von Menschen hinweisen, die keiner Religion angehören.

Diese gibt es aus Sicht der Humanisten etwa auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und in der öffentlichen Wahrnehmung. „Wir setzen uns für die Gleichbehandlung konfessionsfreier Menschen mit religiösen ein. Im Schulsystem ist uns mit der Einführung des Werte-und-Normen-Unterrichts in niedersächsischen Grundschulen ab 2025 ein Schritt in diese Richtung gelungen", sagt Karl-Otto Eckartsberg, Vorsitzender der Garbsener Humanisten.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann