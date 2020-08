Seelze

Wir schreiben das Jahr 1625. Es herrscht Krieg, seit sieben Jahren, und im Grunde hat er gerade erst so richtig angefangen und wird noch mehr als dreimal so lange dauern, bis 1648: Es ist der Dreißigjährige Krieg. Darin geht es um die Macht im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, es geht um Katholizismus und Protestantismus, es ist ein unübersichtliches Getümmel von Feldherren und Söldnern und unterschiedlichen Allianzen, und alle möglichen Nachbarländer mischen auch noch mit.

4. November, früher Morgen. Bei Seelze liegen dänische Truppen. Der dänische König Christian IV. will mithelfen, Norddeutschland gegen den Kaiser zu verteidigen (und nebenbei etwas Territorium für seinen Sohn beschaffen). In der Nähe, bei Almhorst, kampiert ein Generalleutnant, ein gewisser Johann Elias Michael von Obentraut, mit seinem Reiterregiment. Auch er und seine Männer gehören zu Christians Armee.

Schlacht bei Seelze endet mit der Flucht der dänischen Seite

Es ist Obentrauts letzter Morgen. Tags zuvor hatte Johann T’Serclaes von Tilly, Heerführer der Katholischen Liga und des Kaisers, die Festung Calenberg eingenommen und sich dann Seelze zugewandt. Tillys Männer täuschen den einen Vorposten, überrollen einen anderen. Als im Lager Seelze Alarm gegeben wird, ist es praktisch zu spät. Der dortige Befehlshaber, Herzog Friedrich von Sachsen-Altenburg, versucht einen Gegenangriff und scheitert. Michael von Obentraut, von einem Reiter informiert, will Altenburg zu Hilfe eilen und scheitert ebenfalls: In dem unübersichtlichen Kampfgetümmel bekommt er mehrere Pistolenkugeln ab, gerät in Gefangenschaft und stirbt bald darauf. Die Schlacht bei Seelze endet mit der Flucht der dänischen Seite. Friedrich von Altenburg wird eingeholt und durch einen Kopfschuss getötet.

All das kann Norbert Saul aus dem Kopf erzählen. Etliche Daten und Fakten aus dem Leben des Mannes, an den die sechs Meter hohe, schmale Pyramide des Obentraut-Denkmals mitten in Seelze erinnert, kennt er offenbar auswendig. Auf dem kurzen Weg vom Denkmal zum Seelzer Stadtarchiv berichtet Saul von anderen Gedenkorten in der Stadt und hat innerhalb von drei Minuten vier historische Jahreszahlen genannt und eine Bemerkung zum Lüneburger Erbfolgekrieg gemacht. So so, Lüneburger Erbfolgekrieg. „1385“, sagt Norbert Saul. Aha.

Statt im Klassenzimmer arbeitet Norbert Saul im Stadtarchiv

Saul ist studierter Geschichtslehrer. Aber er hat Geschichte nicht unterrichtet, wegen der Lehrerschwemme damals, in den Achtzigerjahren. Stattdessen ist er in den Job des Seelzer Stadtarchivars erst hineingerutscht und dann hineingewachsen, und heute wäre es schiere Dummheit, zur Regionalgeschichte irgendwen anderes zu fragen als ihn.

Obentraut stammte aus der Pfalz, erzählt Saul, war 1574 in Heddesheim bei Kreuznach zur Welt gekommen. Calvinist, erst Jurastudent, dann Soldat. Nicht reich, aber ein kriegserfahrener Mann. 1622 begegnete er zum ersten Mal Tilly in der Nähe von Wiesloch und schlug sein Heer vernichtend. Von da an hatte er immer mal wieder mit dem Feldherrn der Katholischen Liga zu tun. Vor der Schlacht bei Seelze vertrieb Obentraut die Tilly-Truppen vor Nienburg an der Weser und wird seitdem dort als Befreier der Stadt gefeiert. Danach kam es dann im November zu der Konfrontation bei Seelze, bei der der Offizier sein Leben lassen musste. Tilly schrieb einige Tage nach dem Gefecht in einem Brief, der Tod Obentrauts sei der eigentliche Erfolg dieser Schlacht gewesen.

Deshalb gilt Obentraut als Held

Die Dänen, erzählt Saul, verhandelten vier Monate, bis die Leiche Obentrauts von Tilly herausgegeben wurde. Sie wurde in der hannoverschen Ägidienkapelle aufgebahrt und dann beigesetzt, ein Jahr später in die heutige Marktkirche umgebettet. Er war ein Held. Seine Stellung und seinen Aufstieg, betont Saul, habe Obentraut allein sich selbst zu verdanken, – keiner Hochwohlgeborenheit, keinem Vermögen, keiner Protegierung. Bei den Geschichtsschreibern des 17. Jahrhunderts habe sich der Offizier einer enormen Bekanntheit erfreut. „Aber er steht meines Wissens heute in keinem Geschichtsbuch“, sagt Saul.

Norbert Saul ist zwar ein gewissenhafter Historiker. Aber er kann nichtsdestotrotz über Dinge sprechen, die nicht so ganz genau belegt sind. Er flicht dann ein, dass es sich um eine Legende handeln könnte. Beispielsweise die Geschichte, dass Obentraut nach seiner Verwundung in die Gaststätte Alter Krug in Seelze gebracht worden und dort gestorben sein soll – weswegen es in dem Lokal auch ein „Obentraut-Zimmer“ gab.

Steht Obentraut für den deutschen Michel?

Oder dass der Sterbende gegenüber Graf Tilly noch zur Poesie fähig gewesen sein soll. Seine letzten Worte waren angeblich: „Auf solcher Wiese pflückt man solche Lilien.“ Oder dass Obentraut, von dem Überraschungsangriff Tillys aus dem Schlaf gerissen, sich mit nur einem Stiefel und ohne Helm aufs Pferd und in den Kampf geworfen habe. Norbert Saul lacht ein bisschen bei dem Thema. Am Obentraut-Denkmal finden sich nämlich auch ein überdimensionaler Stiefel aus Bronze und ein Helm aus Eisen, von Spendern gestiftet. Saul nennt dergleichen „Folklore“. Aber dann zitiert er noch einen Seelzer Kinderreim: „ Obentraut, du starker Held, liegst begraben im Seelzer Feld. Mit einem Stiefel und einem Sporn hat Obentraut sein Leben verlorn.“

Als ebenfalls nicht belegt, aber wohl etwas weniger legendenhaft, beurteilt Saul eine andere Schilderung. Um 1620 kämpfte Obentraut im Dienste des pfälzischen Kurfürsten gegen die Spanier, und er hielt sie derart mit überraschenden Vorstößen und Ausfällen auf Trab, dass sie ihn respektvoll „ Miguel Aleman“ genannt haben sollen. Und das soll die Geburtsstunde der Gestalt des deutschen Michel gewesen sein. Der wird zwar heute oft als naiver Tropf dargestellt, oder auch als bauernschlau. Im 17. Jahrhundert galt die Figur aber eher als tugendhaft und ehrlich. In der Zeit vor dem Revolutionsversuch von 1848 wurde der deutsche Michel zu einer politischen und nationalen Figur, die bildhaft für „das Volk“ stand.

Deshalb steht der 4. November und nicht der 25. Oktober auf der Erklärtafel

Das Obentraut-Denkmal in Seelze stammt vom hannoverschen Bildhauer Jeremias Sutel, der es 1630 fertiggestellt hat. Auftraggeber für die Sandsteinpyramide war Obentrauts Bruder Conrad Nikolaus – und er hat offenbar kein Kriegerdenkmal gewollt, wie es damals gang und gäbe war, sondern ein persönliches, denn die Inschrift geht weder auf das Scharmützel noch die anderen Opfer ein, sondern würdigt den (in deutscher Übersetzung des lateinischen Textes) „unerschrockenen, sehr edlen und heldenhaften Herrn Johann Michael von Obentraut“.

Sechs Meter Sandstein, vom Bruder gestiftet: Das Obentraut-Denkmal in Seelze.

Übrigens gibt es in der Nähe des Denkmals eine kleine Erklärungstafel, auf der als Todestag Obentrauts der 25. Oktober 1625 vermerkt ist. Sollte Norbert Saul sich vertan haben mit seiner Version des 4. November? Der Historiker lächelt. Nein, er hat sich nicht vertan. Der 4. November war der 25. Oktober. Ersterer nach dem von den meisten katholischen Staaten 1582/83 eingeführten und heute gültigen Gregorianischen, Letzterer nach dem damals von den evangelischen Territorien weiterhin verwendeten Julianischen Kalender.

So geht’s zum Obentraut-Denkmal: Die Pyramide steht an der Hannoverschen Straße etwa in Höhe von Hausnummer 41 zwischen den Einmündungen Beethovenstraße und (natürlich) Obentrautstraße.

Von Bert Strebe