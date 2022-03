Hannover

In Hamburg fährt ein autonomer Bus in der Hafencity, in Karlsruhe wurden die fahrerlosen Fahrzeuge für vier Monate getestet. Jetzt zieht die Region Hannover nach. Von Juni bis voraussichtlich Mitte September schickt sie einen autonomen Bus als Linie 404 der Regiobus auf die Strecke zwischen der Haltestelle Schönebecker Allee und dem Universitätscampus in Garbsen. „Das ist das erste Mal, dass die Region mit dieser Technik in Berührung kommt“, sagt Tanja Göbler vom Fachbereich Verkehr der Regionsverwaltung.

Versuch läuft in vier europäischen Städten

Es handelt sich um ein internationales Forschungsprojekt mit zwölf Partnern und vier Teststandorten – außer Garbsen sind es noch Almere in den Niederlanden, Varberg in Schweden und Inverness in Schottland. Seit 2019 wird an der Umsetzung gebastelt. Die Kosten liegen bei vier Millionen Euro, von denen die Region 430.000 Euro trägt.

Die Teststrecke ist mit etwa einem Kilometer Länge für die einfache Fahrt nicht gerade eine Marathondistanz – der Bus braucht mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern in der Stunde etwa vier Minuten. Auf dem Weg liegen zwei Haltestellen. Einsetzen will die Region ein Gefährt aus französischer Produktion, laut Göbler sind noch zwei Hersteller im Rennen. Vergleichbare Modelle ähneln optisch einer überdimensionalen Brotbox auf vier Rädern. „Der Bus für Garbsen wird maximal zwölf Sitzplätze bieten“, kündigt Göbler an.

Ein Fahrer ist aus Sicherheitsgründen mit an Bord

Der autonome Bus soll den regulären Linienbus nicht ersetzen, sondern zu den sogenannten Schwachlastzeiten ergänzen. Er wird deshalb werktags zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr sowie zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr unterwegs sein. Aus Sicherheitsgründen wird permanent ein Fahrer der Regiobus an Bord sein, um bei Problemen die Steuerung zu übernehmen.

Die Testphase liegt teilweise in den Semesterferien, worin die Region allerdings kein Problem sieht. Auf dem Campus herrsche auch in den vorlesungsfreien Zeiten ausreichend Betrieb. „Vielleicht lockt der Bus auch Neugierige an, die einen etwas anderen Ausflug unternehmen wollen“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.