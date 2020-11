Region Hannover verteilt 35 Millionen Euro an Städte und Gemeinden

Hannover

Die neue Finanzdezernentin der Region Hannover, Cordula Drautz, ist erst seit wenigen Tagen im Amt – und darf gleich Geschenke verteilen: Die Region will die Städte und Gemeinden der Region mit 35 Millionen Euro in der Corona-Krise entlasten. Allein die Stadt Hannover soll rund 20,5 Millionen Euro erhalten. Eine Entscheidung über die Finanzspritze soll in der Regionsversammlung am 15. Dezember fallen.

Das Geld stammt aus Mitteln des Bundes. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr angekündigt, nicht mehr wie bisher knapp 50 Prozent der Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger zu tragen, sondern fast 75 Prozent. Für den Fall, dass die Zusage rückwirkend ab Januar 2020 gilt, hatte Regionspräsident Hauke Jagau schon vor einiger Zeit angekündigt, die Städte und Gemeinden daran teilhaben zu lassen. Weil die Region im Haushalt nicht mit dieser höheren Erstattung kalkuliert hatte, stellt sie das Geld jetzt den Kommunen zur Verfügung.

„Die Finanzierung der Region ist keine Einbahnstraße“

Wegen der derzeitigen Unsicherheit für die öffentlichen Haushalte wolle die Region die Städte und Gemeinden entlasten, sofern das die finanzielle Lage erlaube, meinte Drautz. „Die Finanzierung der Region Hannover ist keine Einbahnstraße“, betonte sie. Natürlich sei die Region Hannover weiterhin auf die Regionsumlage angewiesen, um Aufgaben wie die soziale Infrastruktur und den öffentlichen Personennahverkehr finanzieren zu können. Aber gerade in schwierigen Zeiten komme es darauf an, auf die besonderen Herausforderungen solidarisch zu antworten.

Weitere Finanzspritze aus Hannover erwartet

Die Region rechnet noch mit einer Finanzspritze des Landes. Damit soll der Verlust beim Personennahverkehr zum Teil ausgeglichen werden. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf massiv eingebrochen. Aktuell profitiere die Region zudem von den Konjunkturprogrammen von Bund und Land – zum Beispiel durch den Ausgleich für entfallene Gewerbesteuer, erläuterte die neue Finanzdezernentin.

Diese Summen erhalten die einzelnen Kommunen:

Barsinghausen : 734.843 Euro

: 734.843 Euro Burgdorf : 635.665 Euro

: 635.665 Euro Burgwedel : 543.382 Euro

: 543.382 Euro Garbsen : 1.383.211 Euro

: 1.383.211 Euro Gehrden : 314.449 Euro

: 314.449 Euro Hannover : 20.504.300 Euro

: 20.504.300 Euro Hemmingen : 426.784 Euro

: 426.784 Euro Isernhagen: 659.255 Euro

Laatzen : 926.026 Euro

: 926.026 Euro Langenhagen : 1.854.849 Euro

: 1.854.849 Euro Lehrte: 1.020.955 Euro

Neustadt: 1.001.947 Euro

Pattensen : 323.414 Euro

: 323.414 Euro Ronnenberg : 509.476 Euro

: 509.476 Euro Seelze : 748.529 Euro

: 748.529 Euro Sehnde : 479.993 Euro

: 479.993 Euro Springe: 591.611 Euro

Uetze : 450.125 Euro

: 450.125 Euro Wedemark: 701.230 Euro

Wennigsen : 281.772 Euro

: 281.772 Euro Wunstorf : 910.638 Euro.

Von Mathias Klein