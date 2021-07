Stelingen/Berenbostel

Die Region Hannover will noch intensiver erforschen, wie Schwermetalle in das Grundwasser in Stelingen unweit der ehemaligen Sonderabfalldeponien (SAD) Sander und Hohler Weg gelangt sind. Bei einem sogenannten Schwermetallmonitoring werden ab September ausgewählte Haus- und Gartenbrunnen und die an der Nordseite der beiden Sonderabfalldeponien befindlichen Kontrollbrunnen beprobt. Dafür ist zudem vorgesehen, sieben neue Qualitätsmessstellen im direkten Zustrom der Siedlungslage Stelingen einzurichten.

Schon 2016 wurde festgestellt, dass Haus- und Gartenbrunnen in Stelingen mit Schwermetallen belastet sind. Die beiden SAD hatten offenbar Schadstoffe abgesondert. Mitte 2020 hatte die Region Hannover insgesamt 47 Haus- und Gartenbrunnen im Südosten von Stelingen auf Schadstoffe untersuchen lassen.

Neue Messstellen sollen Erkenntnisse liefern

Die zusätzlichen Grundwassermessstellen liegen in einer Tiefe von 15 Metern und werden so positioniert, dass „Lücken im Überwachungsnetz im Zustrombereich Stelingens geschlossen werden und damit die Grundwassergüte unmittelbar mit den Befunden aus den Haus- und Gartenbrunnen verglichen werden können“, heißt es von der Region Hannover. So wolle man feststellen, welche Schadstoffe auf natürliche Weise in dem Areal entstehen und welche direkt von den Sonderabfalldeponien verursacht werden.

Darüber hinaus hat die Region Hannover angekündigt, in Berenbostel ab September entlang der Porschestraße, Flemmingstraße sowie Robert-Hesse-Straße insgesamt sechs neue Grundwassermessstellen zu errichten, um das Überwachungsnetz der Sonderabfalldeponie Berenbostel ebenfalls zu verbessern.

Von Linda Tonn