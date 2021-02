Garbsen/Neustadt/Seelze/Wunstorf

Das Unternehmen Remondis will im Umland von Hannover ab Montag, 15. Februar, wieder die Gelben Säcke abholen, die wegen des Schnees liegengebleiben sind. In dieser Woche hatte der Entsorger alle Touren wegen der „katastrophalen Straßenverhältnisse“ abgesagt.

In einer Pressemitteilung macht Remondis allerdings eine Einschränkung: „Es gibt zahlreiche schmale Anwohnerstraßen, die nach wie vor mit 26 Tonnen schweren Müllfahrzeugen nicht befahrbar sind“, sagt Niederlassungsleiter Dieter Opara. Deshalb bittet er die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe: „Der Zugang zu den Säcken und Containern muss schnee- und eisfrei sein.“ In schmalen Straßen, in denen kein Durchkommen ist, wäre es hilfreich, „wenn die Anwohner die Säcke an einem zentralen Punkt an der nächsten größeren und deshalb möglicherweise geräumten Straße ablegen“, heißt es von Remondis.

Von Gerko Naumann