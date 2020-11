Berenbostel

Die Baustelle ist eröffnet, der Platz am Wohnpark von Möbel Hesse ist freigeräumt: In 24 Wochen soll die L’Osteria Garbsen öffnen. Robert Andreas Hesse und sein Sohn Moritz haben am Mittwoch, 11. November, das Startsignal für die neue Pizzeria gegeben.

Die Unternehmung ist komplex. Trotzdem haben die beiden Projektpartner Hesse und Jan Hausen, Joint-Venture-Partner der Marke L’Osteria in Niedersachsen, nicht locker gelassen. Hausen lässt das zweistöckige Gebäude im Winkel von B6 und Robert-Hesse-Straße von Hesse bauen. Er selbst ist nur Mieter. Aber Hesse baut nach exakten Vorstellungen des L’Osteria-Betreibers mit dem Unternehmen Soda. Die Firma aus Bochum ist spezialisiert auf Gastronomiebauten und hat bereits zahlreiche Häuser für die Marke realisiert. Sie betreibt in Deutschland Restaurants an mehr als 100 Standorten. Hausen und Hesse investieren am Standort Garbsen nach eigenen Angaben rund 3,5 Millionen Euro.

Platz für 400 Gäste

Auf 2500 Quadratmetern Grundstück entsteht jetzt ein Restaurant mit etwa 225 Sitzplätzen im Innen- und Barbereich sowie rund 160 Plätzen auf der Terrasse. Hausen hat auf die Corona-Lage reagiert und bietet in Garbsen zusätzlich einen reinen Ausgabeschalter für Abholer an. Dafür stehen separate Parkplätze zur Verfügung.

Die Parkplätze zwischen Lok und Wohnpark sind abgerissen, die Baustelle für die L'Osteria ist frei. Quelle: Markus Holz

Das Gebäude ist von Jan Hausen mehrfach verändert, angepasst und optimiert worden, zuletzt 2019, als schon alle baurechtlichen Details mit der Stadt geklärt waren. Eigentlich hatte die Gastronomie in diesem Jahr zum 75-jährigen Bestehen von Hesse eröffnet werden sollen. Aber der letzte Schwenk von Hausen hat das Zeitgerüst durcheinander gebracht. Jetzt bleiben Bauleiter Jörg Lerch noch 24 Wochen, bis an den alten Eichen erstmals die Tische gedeckt werden.

Ein Haus aus dem Baukasten

Lerch kann auf Systeme zurückgreifen, die den Praxistest schon bestanden haben. Auf die Grundplatte wird ein Gebäude aus Betonfertigteilen gestellt, das dauert nur wenige Wochen. Die Fassade wird außen verklinkert, verputzt und verglast – ein Gebäude aus dem Baukasten, so wie die Bavaria Alm und das Café del Sol unweit entfernt. Über das Design innen ist noch nichts bekannt. Es soll individuell und persönlich wirken.

Seniorchef Robert Hesse und Jan Hausen waren seit 2012 im Gespräch. Beide „haben das Besondere dieses Standortes erkannt“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. Direkt an der B6 und der A2, „wo früher das Stadttor Garbsens gestanden hätte“, sagte Grahl. Die Lage sei prädestiniert für ein besonderes Projekt und das Invest eine richtige Entscheidung am richtigen Standort.

Baustart soll anderen Mut machen

Hausen und Hesse sehen in einem Baubeginn während des Teil-Lockdowns ein Signal: Es möge anderen Unternehmern Mut machen für den Blick in die Zukunft nach Corona. „Eine Investition von rund 3,5 Millionen Euro ist in der jetzigen Phase ein gewagtes Angehen. Wir hoffen, dass unser Engagement auch anderen Mut macht, ihre gastronomischen Aktivitäten mit Nachdruck noch konsequenter aufzustellen und umzusetzen. Die Gastronomie muss „der Bauch“ eines zu erwartenden Aufschwungs werden“, schrieb Hausen, infektionsbedingt nicht beim Startsignal dabei. Die L’Osteria werde das gastronomische Angebot in Garbsen attraktiv erweitern. „Es wird ein neues Highlight für die Einkaufs- und Aufenthaltsqualität unserer Kunden“, sagte Robert Andreas Hesse.

Von Markus Holz