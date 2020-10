Garbsen-Mitte

Nur wenige Berufsgruppen sind in der Corona-Pandemie so in Bedrängnis geraten wie die Gastronomen und Gastwirte. Im Frühjahr mussten sie ihre Restaurants und Gasthäuser ganz schließen, danach durften sie nur unter strengen Auflagen und für deutlich weniger Gäste öffnen. Hohe finanzielle Verluste sind trotz staatlicher Hilfen die Folge. Und die seit Wochen stark steigenden Infektionszahlen lassen Schlimmes befürchten.

Gäste sagen geplante Feiern ab

„Bei vielen Menschen ist die Angst seit September zurück“, berichtet etwa Erdem Gül,der das Restaurant Felix am Rathausplatz in Garbsen-Mitte führt. Jeden Tag rufen ihn potenzielle Gäste an und sagen ihre geplanten Feiern ab oder stornieren reservierte Tische. Das gleiche gilt für das benachbarte Restaurant Spazzo, dessen Chef Güls Onkel Kenan Cakmak ist.

Anzeige

Im Felix bleibt wegen der Abstandsregeln jeder zweite Tisch frei. Quelle: Gerko Naumann

Die beiden hat die Krise auch deshalb besonders hart getroffen, weil sie in normalen Zeiten von den Gästen des Kinos Cinestar profitieren, das sich im selben Gebäude befindet. Doch das war sogar bis Anfang August geschlossen und darf natürlich auch jetzt nur noch deutlich weniger Besucher in die Säle lassen.

Wirte klagen über finanzielle Verluste

Für Gül bedeutet das hohe finanzielle Verluste. Im Vergleich zum Vorjahr sei ihm die Hälfte seiner Einnahmen weggebrochen, berichtet der Gastronom. Deshalb ist er zumindest stolz darauf, dass er noch nicht einzigen Mitarbeiter entlassen musste. „Ich habe eine Verantwortung für meine Leute, das ist eine große Belastung“, sagt Gül.

Für sie will Gül auf jeden Fall weitermachen und trotz aller Hürden hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Ein großes Lob verteilt er auch an die Stammgäste, von denen ihm viele die Treue gehalten haben: „Sie haben sich immer an alle Regeln gehalten. Wir mussten zum Beispiel nie über die Maskenpflicht diskutieren“, sagt Gül.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Ähnliches berichtet auch Dennis Böll, der das Gasthaus Kaminstube in Altgarbsen führt. Deshalb ärgert er sich auch über die strengeren Maßnahmen für Gastronomen, die wegen der steigenden Infektionszahlen in der Region Hannover verhängt worden sind. Vor allem die Regelung, dass sich wieder nur Menschen aus zwei Haushalten an einen Tisch setzen dürfen, kann er nicht nachvollziehen, sagt Böll und nennt ein Beispiel: „Jeden Sonntagnachmittag treffen sich drei ältere Damen bei uns und essen gemeinsam. Sie mussten absagen, weil sie aus drei Haushalten kommen und das nicht mehr dürfen.“

"Die Gäste halten sich an die Corona-Regeln": Dennis Böll (von links mit seinem Sohn Mathis und seiner Frau Diana) versteht nicht, warum es die Politik den Gastronomen so schwer macht. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Diese Regelung ist aus Bölls Sicht unsinnig und benachteiligt die ohnehin stark gebeutelten Gastronomen ein weiteres Mal. „Wenn ich dann sehe, dass gleichzeitig 10.000 Menschen im Stadion ein Fußballspiel von Hannover 96 besuchen dürfen, dann verstehe ich das überhaupt nicht“, sagt der Altgarbsener.

Auftragsbücher bleiben leer

Und wie sieht der Ausblick für die nächsten Wochen und Monate aus? Düster, sagt Böll. Derzeit klingele von früh bis spät das Telefon und Gäste sagen Termine ab. Normalerweise wären die Bücher um diese Zeit schon mit reihenweise Anmeldungen für die Weihnachtsfeiern gefüllt. „Jetzt blicke ich nur auf leere Seiten“, sagt Böll, der deshalb weitere staatliche Hilfen auch für Unternehmer und Selbständige fordert. „Sonst sehe ich schwarz für uns Gastronomen.“

Von Gerko Naumann