Osterwald

Die Restaurants sind geschlossen, die Küchen bleiben voerst kalt. Damit Sie trotzdem nicht auf Gerichte ihres Lieblingslokals verzichten müssen, bitten wir die Köche unserer Region um Rezepte zum Nachkochen. Zum Auftakt unserer Serie sind wir zu Gast bei Marko Schenker, Küchenchef im Restaurant Körber in Garbsen-Osterwald.

Marko Schenker ist seit fünf Jahren Küchenchef im Körber. Quelle: Markus Holz

Wenn Marko Schenker (35) im Körbers kocht, muss es am Ende nicht nur lecker, sondern auch frisch und regional sein. Seine Karte ist darum übersichtlich. Er hat aber immer ein Schmankerl für den Tag auf der Tafel. Wild und Fisch, Spargel, Kürbis, Erdbeere kommen zu ihrer Jahreszeit auf den Tisch. Sein Rezeptvorschlag hat eine gewisse Deftigkeit und ist für jene Zungen gedacht, die gelegentlich Fleisch auf dem Teller sehen möchten. „Deftig darf im Herbst aber mal sein“, sagt er und greift zum Küchenmesser. Am Ende wird ein Schmortopf mit Kassler, Kürbisgemüse und hausgemachten Süßkartoffel-Rösti auf dem Tisch stehen. Das Rezept ist ausgelegt für vier Personen.

Die Zutaten Für den Schmortopf mit Kasslerbraten, Kürbisgemüse und Süßkartoffel-Rösti werden benötigt (4 Personen): 800 Gramm Kassler Nackenbraten 500 Gramm Hokaido 400 Gramm Süßkartoffel und 150 Gramm festkochende Speisekartoffel 3 Eier 1 Bund Suppengrün 2 Esslöffel Tomatenmark 500 Milliliter Rotwein (ersatzweise entsprechende Menge Rinderfonds) Rinderfonds Salz, Pfeffer, Muskat und frisch gehackte Petersilie

Erster Schritt: Kassler anbraten

Schenker beginnt mit dem Suppengrün, weil es für die Zubereitung des Bratens gebraucht wird. Lauch, Sellerie und Karotten werden geputzt, in kleine Würfel geschnitten und beiseite gestellt. Für den nächsten Schritt braucht es einen ofenfesten Bräter oder einen ausreichend großen Schmortopf mit Deckel. Erhitzen Sie haushaltsübliches Raps- oder Sonnenblumenöl. Das durchwachsene Stück Kasslerbraten aus dem Nacken wird gewaschen, kurz abgetrocknet und scharf von allen Seiten angebraten. Nimmt die Kruste Farbe an, fügen Sie das Suppengrün hinzu und schmoren es an, bis sich Röstaromen entwickeln. Fügen Sie gegen Ende das Tomatenmark hinzu, es darf nur kurz mitschmoren. Abgelöscht wird mit einem aromatischen, einfachen Rotwein. Der Alkohol verflüchtigt sich schnell. Wer auf Wein verzichten will, nimmt Rinder- oder Bratenfonds zum Ablöschen.

Lassen Sie den Braten auf dem Herd, bis sich die Sauce etwas reduziert hat. Schenker sagt: „Je mehr Röstaromen sich am Fleisch und dem Suppengrün bilden, desto geschmackvoller wird am Ende die Sauce.“ Nach dem Reduzieren gibt Schenker noch etwas Fonds in den Topf und schiebt den Braten mit Deckel für eineinhalb Stunden bei 160 Grad Ober-/Unterhitze in den Ofen.

So sieht das auf Körbers Karte aus. Quelle: Markus Holz

Zweiter Schritt: Kürbis zubereiten

Während das Fleisch gart, haben Sie viel Zeit. Schenker widmet sich dem Kürbis. Er schneidet den gewaschenen Hokaido mit Schale in gut einen mal einen Zentimeter große Würfel, erhitzt Öl in einem Topf und gibt die Kürbiswürfel dazu – vorerst weder Salz noch Pfeffer, nur den Kürbis. Das Gemüse immer wieder gut schwenken, damit es von allen Seiten Bräune annehmen kann. Abgelöscht wird auch dies mit Fonds. Erst jetzt folgen Salz, Pfeffer und Muskat. Salz mit Vorsicht, weil das Kassler schon eine kräftige Portion Salz mitbringt. Der Kürbis wird bis zur gewünschten Bissfestigkeit gegart und anschließend warm gehalten. Er kommt erst für die letzten zehn Minuten unter den Braten.

Das Kürbisgemüse wird mit Rinderfonds abgelöscht. Quelle: Markus Holz

Dritter Schritt: Die Rösti

Zeit für die Kartoffel-Rösti. Schenker reibt die geschälten Roh-Kartoffeln auf einer haushaltsüblichen Vierkantreibe in Streifen, sogenannte Julienne und gibt die Streifen in eine Schüssel. Die Kartoffelmasse wird mit den Eiern vermischt. Zum Würzen nimmt Schenker die gleichen Zutaten, wie für den Kürbis: Salz, Pfeffer und Muskat. Zum Schluss gibt er die frisch gehackte Petersilie zu den Kartoffeln und mengt das ganze noch einmal kräftig durch. Bevor die Rösti-Masse die Pfanne sieht, geht es kurz zurück an den Braten.

Ist die Garzeit erreicht, nimmt Schenker den Braten auf dem Topf, legt den Kürbis in die Sauce und setzt das Fleisch weder auf das Gemüse. Für zehn Minuten geht es ohne Deckel bei 180 Grad wieder in den Ofen. Nicht länger. Es besteht die Gefahr, dass das Kassler anfängt auszutrocknen, weil es nicht mehr in der Sauce liegt. Dies ist die Phase, in der der Kürbis die Geschmacksnote des Kassler annehmen kann. Wer den Kürbis lieber separat servieren möchte, gibt das Gemüse für die letzten zehn Minuten in einer hitzefesten Form in den Ofen. Damit ist die Arbeit an Fleisch und Gemüse beendet. In der Regel, sagt Schenker, ist ein Abbinden der Sauce bei dieser Zubereitung nicht mehr nötig. Sie sollte eine „natürliche Konsistenz“ haben.

Schmortopf mit Kassler, Kürbisgemüse und Rösti - so sieht es im Lokal für den Gast aus. Quelle: Markus Holz

Die Zubereitung der Rösti ist jetzt sehr schnell erledigt. Schenker erhitzt Öl in der Pfanne, gibt aus der Kartoffel-Ei-Masse Portionen der gewünschten Größe in die Pfanne und lässt sie von beiden Seiten goldbraun anbraten. Das Gericht ist nach dem Aufschneiden des Kasslerbratens servierfertig.

Marco Schenker: Eine Kochkarriere quer Beet Marko Schenker ist mit der thüringischen Küche aufgewachsen. Er ist vor 35 Jahren in Mühlhausen geboren, kennt aber nach einer echten Queer-Beet-Karriere inzwischen sehr viele regionale Küchen in Deutschland. Das Handwerk hat Schenker im Restaurant Zur Forelle gelernt. Er entschied sich danach für die Stationen Großküche und Krankenhaus und kehrte kurz in die Forelle zurück. „Aber bleibt im Ausbildungsbetrieb immer der Lehrling, das kann ich nicht empfehlen“, sagt Schenker. Vor elf Jahren wechselte er das Bundesland und damit auch die Küche: Niedersachsen. Das Courtyard Marriot am Maschsee wurde die nächste Station. Dort entstand der Kontakt zu Stefanie und Jan Arnecke, seinen heutigen Arbeitgebern im Hotel Restaurant Körber. Aber die Wege trennten sich vorerst wieder: Schenker wechselte als Catering-Koch in das Eventgeschäft und wagte danach den Sprung in die Selbstständigkeit als Springer. Bundesweit ließ er sich von jenen Häusern engagieren, in denen dringend ein Koch gebraucht wurde. „Das hat der Kreativität und dem Wissen nochmal richtig Schwung gegeben, ich habe viel gelernt“, sagt Schenker. Nur ist dieses Leben kaum kompatibel mit Familie. Schenker ist verheiratet und hat zwei Töchter. Die Familie lebt in Steimbke bei Nienburg. Seit Arneckes vor fünf Jahren das Körber übernahmen, ist Schenker als Küchenchef dabei. „Ich habe 2015 hier mit aufgeschlossen.“ / lz

Wir wünschen guten Appetit.

Von Markus Holz