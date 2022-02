Berenbostel

Sandra Whiting steht in ihrem Blumengeschäft AlexSandra und hat an den Tagen vor dem Valentinstag beide Hände voll zu tun. „Montag ist der Tag der Tage“, sagt die Floristin und zwinkert mit den Augen, während sie einen Strauß für eine Kundin bindet. Dabei ist der Valentinstag gar nicht der Tag, an dem die meisten Kunden in den Laden an der Hermann-Löns-Straße strömen. Das sei eher die Zeit vor und am Muttertag.

Rosen stehen hoch im Kurs

Der Valentinstag ist aber der Tag der roten Rosen, sagt Whiting. Das bestätigt auch die ausgebildete Floristin Martina Herrmann bei Blumen Weber am Dorfplatz. „Das ist der einzige Anlass, an dem die Männer ganz genau wissen, was sie wollen – rote Rosen.“

Das erlebt auch Sandra Whiting. „Männer sind sehr klassisch eingestellt, was das angeht – bis ich dazwischen haue. Wer einer jüngeren Frau etwas Gutes tun möchte, kann auch zu einem schönen modernen Blumenstrauß greifen. Etwas Roséfarbenes mit etwas Eukalyptus kommt meist gut an“, sagt Whiting.

Sandra Whiting hat sich vor sieben Jahren den Traum vom eigenen Blumengeschäft erfüllt. Quelle: Curdt Blumenthal

Buntes in der dunklen Jahreszeit

Roswitha Kaiser ist am Freitag eine der vielen Kunden, die sich einen individuell zusammengestellten Blumenstrauß binden lassen. Sie freut sich immer über Blumen – besonders im Winter: „Es ist schon wochenlang so dunkel draußen. Blumen bringen Farbe ins Leben“, sagt sie.

Auf Blumen zum Valentinstag legt Kaiser hingegen keinen großen Wert. „Ich finde das albern. Da wird ein riesiger Hype drum gemacht und viel Druck aufgebaut.“ Viel wichtiger sei die Geste hinter dem Verschenken. „Blumen sind nicht nur Blumen. Da hat sich jemand Gedanken gemacht“, sagt Floristin Whiting.

Nachhaltig so gut es eben geht

Auch an der Floristik ist das Umdenken in Sachen Naturschutz nicht vorbeigegangen. Whiting verwendet beim Einpacken nur noch Papier statt Folie. „Da können die Kunden so lang um Folie betteln wie sie wollen“, stellt die selbstständige Floristin klar. Zudem können manche ihrer sogenannten Blumentorten getrocknet und somit über ihre Lebensdauer hinaus erhalten werden.

Bei den Kunden von Sandra Whiting sind die „Blumentorten“ beliebt. Quelle: Curdt Blumenthal

Trotz allem kommen die meisten Blumen aus den Niederlanden und haben davor teilweise schon eine lange Reise aus anderen europäischen Ländern oder gar Afrika oder Südamerika hinter sich. „Da hat sich leider ein Monopol in unserem Nachbarland gebildet, gegen das niemand ankommt. Wir haben noch das Glück, dass wir ein paar Blumen von großen Gärtnereien in der Nähe beziehen können“, sagt Floristin Herrmann. Sie würde den CO2-Abdruck ihres Geschäftes gerne minimieren.

Preise auf Rekordhoch

Auch in der Preispolitik diktieren die Niederländer den Kurs. Dieser variiert täglich und richtet sich nach den Blumenversteigerungen im Nachbarstaat. Auch wegen der zurzeit hohen Inflationsrate explodieren die Preise. Waren es vor ein paar Jahren noch zwei bis drei Euro, sind es heute fünf bis sechs Euro, die der romantikbewusste Partner für eine rote Rose aufwenden muss.

Lydia Schlagin, Chefin bei Blumen Weber, hat in diesem Kontext schon einige amüsante Beobachtungen gemacht: „Es passiert nicht selten, dass Kunden nach dem Preisangebot den Laden schockiert verlassen. Wenn sie dann sehen, dass es überall so teuer geworden ist, kommen sie nach ein paar Stunden wieder“, sagt Schlagin.

Martina Herrmann (links) und Lydia Schlagin in ihrem Blumengeschäft. Quelle: Curdt Blumenthal

So bleiben die Blumen lange frisch

Wer auch nach dem Valentinstag noch länger etwas von seinen geschenkten Blumen haben möchte, kann sich mit ein paar Tricks behelfen. „Wichtig ist, dass spätestens alle drei Tage das Wasser ausgewechselt wird und der Strauß dann immer wieder schräg angeschnitten wird“, sagt Whiting. Zudem darf es im Winter nicht zu warm oder trocken sein. Die Heizung sei der Feind eines jeden Blumenstraußes.

Schlagin und Herrmann schwören zudem auf Blumenfrischhaltemittel. „Im Notfall geht auch ein halber Teelöffel Zucker, um das Wasser frisch zu halten“, sagen die beiden Floristinnen. Im besten Fall könnten die Blumen bei guter Behandlung dann bis zu zwei Wochen frisch bleiben.

Von Curdt Blumenthal