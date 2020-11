Wunstorf/Garbsen

Ein Konzert für kleine Helden zugunsten des brasilianischen GRAACC-Krankenhauses für krebskranke Kinder gibt es am Sonnabend, 5. Dezember, um 19 Uhr live auf Youtube. Der Rotary Club Garbsen-Wunstorf ist Hauptsponsor der Wohltätigkeitsveranstaltung und unterstützt diese mit 2000 Euro. Das Geld war ursprünglich für die Weihnachtsfeier des Clubs gedacht, die wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden musste, teilt die Öffentlichkeitsbeauftragte Anja Bredthauer mit.

Duo präsentiert seine schönsten Stücke

Das Konzert mit dem internationalen Gesangsduo Alessandro und Hanna Rinella wird live aus Hannover auf Youtube übertragen. Der italienische Tenor und die gebürtig aus Garbsen stammende Jazzsängerin möchten einige der schönsten Stücke ihres Repertoires präsentieren. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung aus den Bereichen Opernarien, Standard Jazz, Pop-Melodien sowie Crossover-Hymnen wie „The Prayer“ von Andrea Bocelli und Celine Dion. Das Duo macht auch Abstecher zu bekannten Weihnachtsliedern.

Die Sänger werden von dem Pianisten, Komponisten und Dirigenten Raphael D. Thöne und dem Cellisten Oliver Mascarenhas, Mitglied der NDR-Radiophilharmonie Hannover, begleitet. Thöne hat auch das neue Album von Alessandro und Hanna Rinella mit dem Titel „Over The Rainbow“ begleitet und arrangiert.

Zuschauer können direkt über Code spenden

Der gesamt Erlös der Veranstaltung geht an das brasilianische GRAACC-Krankenhaus für krebskranke Kinder, das nach Bredthauers Angaben Unterstützung in dieser schwierigen Zeit benötigt. Die Zuschauer des Livestreams können am selben Abend direkt über einen QR-Code an das Krankenhaus spenden. „Vielleicht spricht diese Idee auch einige Unternehmen an, zumindest einen Teil des Budgets für die ausgefallenen Weihnachtsfeiern für die gute Sache zu spenden“, hofft Bredthauer.

Der Stream ist unter dem Titel „Benefit Concert for Little Heroes“ auf dem Youtube-Kanal von Alessandro and Hanna Rinella zu finden.

Von Anke Lütjens