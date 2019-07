Schloß Ricklingen/Garbsen-Mitte

Die Humanisten in Garbsen planen seit 2014 an einem Ruhewald hinter dem Friedhof in Schloß Ricklingen. Dafür verlangt die Stadt nun offenbar jährlich 5000 und einmalig 20.000 Euro von dem Verband. Das führt zu Diskussionen in der Politik und unter unseren Lesern. Hier lesen Sie einige Meinungen:

Friedhof Heitlingen bringt Stadt Verluste

Das Recht auf Gleichbehandlung ist in unserem Staat zu Recht ein hohes Gut. Wer es einfordert sollte es aber auch gewähren.

Der Heitlinger Friedhof wurde in den Fünfzigerjahren von dem damals selbstständigen Dorf Heitlingen angelegt, einschließlich dem Bau der Friedhofskapelle. Um die damit verbundenen hohen Kosten aufzufangen, wurden die Grabstellen nicht wie üblich auf 20 Jahre sondern auf 60 Jahre vergeben, um an das notwendige Kapital zu kommen. Als 1974 Heitlingen im Zug der Gebietsreform in die Stadt Garbsen überführt wurde, waren der überwiegende Teil der Grabstellen noch für 40 Jahre vergeben. Mit der Folge, dass es zwar Beerdigungen gab, aber keine Grabstellen „verkauft“ werden konnten, weil die Ruhezeit von 60 Jahren bei Weitem nicht abgelaufen war.

Der Heitlinger Friedhof war daher für die Stadt Garbsen mit hohen Verlusten verbunden. Vor diesem Hintergrund haben dann Ortsrat, Kirchgemeinde Osterwald/ Heitlingen und Stadt Garbsen beschlossen, die Trägerschaft des Friedhofs, einschließlich der schlechten Kostendeckung, an die Kirchgemeinde abzugeben. Diese konnte daher in den ersten 40 Jahren dort so gut wie keine Bestattungsgebühren erheben.

Sind andere auch bereit, für solch einen Zeitraum einen Friedhof mit allen Pflichten zu betreiben und auf Gebühren zu verzichten?

Heinrich Nädler, Osterwald

Sollen die Humanisten abgezockt werden?

Will die Verwaltung in Form des Grünflächenamtes den Ruheforst in Schloss Ricklingen durch die Humanisten mit aller Gewalt blockieren? Weshalb kommen sie nun mit Forderungen um die Ecke die so abstrus wie auch hanebüchen sind? Da soll ein Weg inklusive Tor angelegt werden, was 20.000 Euro kosten soll. Länge des Weges circa 20 Meter. Jeder gute Gartenbaubetrieb macht das locker pro Quadratmeter für rund 200 Euro plus Tor für circa 2000 Euro. Da kommen wir auf eine Summe von ungefähr 6000 bis 7000 Euro. Sollen hier die Humanisten abgezockt werden?

In Eigenregie die Arbeiten zu machen lässt das Grünflächenamt nicht zu, ist ja schließlich städtischer Grund. Des Weiteren sollen für die Reinigung der Wege und Leerung der Papierkörbe noch mal 5000 Euro pro Jahr gezahlt werden. Da die Wege des Friedhofes bisher auch gereinigt werden heißt das also, dass für den neuen Weg und eventuell zwei Papierkörbe die Humanisten kräftig zur Kasse gebeten werden sollen.

Herr Grahl, sie kümmern sich um so viele Dinge die an „Wichtigkeit“ nicht zu überbieten sind. Also sorgen sie als Verwaltungschef dafür, dass es hier zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Sorgen sie dafür, dass das Grünflächenamt beziehungsweise der Leiter von seinem hohen Ross herunterkommt und auch ohne Dienstanweisung die letzten Hindernisse zusammen mit Ihnen und den Humanisten ausräumt. Ein Bestattungshain fehlt wirklich in Garbsen. Oder hat der Leiter des Grünflächenamtes endlich gemerkt, dass sowas auch die Stadt selber hätte durchziehen können?

Hans-Joachim Miethe, Berenbostel

Stadt sollte im Interesse der Bürger handeln

Seit 25 Jahren leben wir in unserer Wahlheimat Garbsen und haben einige kommunale Höhen und Tiefen gesehen und teilweise ertragen müssen. Des Öfteren hätten wir uns als Bürger zu Wort melden sollen, haben es aber aus Zeitmangel oder vielleicht auch Bequemlichkeit nicht getan.

Nun habe ich vergangene Woche Ihren Beitrag zu einem Thema gelesen, das auch uns sehr interessiert: der vom Humanistischen Verband (HVD) geplante Ruhewald in Schloß Ricklingen. Wir haben uns mit den ansteigenden Lebensjahren mit diesem Thema befasst und haben uns gefragt, warum sich die Stadt Garbsen dieses Themas nicht schon früher angenommen hat: eine Einrichtung, für die sich immer mehr Menschen interessieren und in diversen Kommunen auch bereits seit einigen Jahren angeboten und genutzt wird.

Vor fünf Jahren hat sich der HVD entschlossen sich dieser Thematik anzunehmen und hat mit der Planungsarbeit begonnen. Wohlgemerkt: vor fünf Jahren! So lange hat es wohl gedauert, bis man sich durch alle Gremien und Instanzen der Verwaltung durchgearbeitet hat, immer wieder mit neuen Einwänden gebremst (dies wurde mir über eine Anfrage bei den Verantwortlichen des HVD mitgeteilt).

Nun setzt die Stadtverwaltung erneut eine überraschende Marke mit der Forderung von 20.000 Euro für einen Wegebau und jährlichen 5.000 Euro für die „Pflege“ der Gehwege. Ist dies der Versuch einer bewussten Manipulation der interessierten Bürger oder einfach nur der Widerstand einzelner Verwaltungsangestellten, die versuchen, ein solches Projekt - aus welchen Gründen auch immer – zu torpedieren beziehungsweise zu verzögern? Warum wurden diese Auflagen eigentlich erst jetzt gemacht? Und wie kommen diese Beträge überhaupt zustande? Gibt es Nachweise für die Entstehung dieser zusätzlichen Kosten?

In anderen Beiträgen war zu lesen, dass es ein großes Interesse der Bürger an einem Ruhewald in unserer Stadt gibt, um nicht zum Beispiel auf eine Einrichtung im Deister ausweichen zu müssen.

Es ist lobenswert und ein wenig beruhigend, dass sich offensichtlich eine Mehrheit in der politischen Landschaft für das Projekt gefunden hat und dies hoffentlich auch zu einer entsprechenden positiven Beeinflussung beitragen wird. Es ist unerträglich, was sich manche Institutionen leisten, obwohl sie im Interesse der Bürger handeln sollten. Es steht wirklich zu hoffen, dass sich Herr Grahl an seine von Ihnen zitierten Worte halten wird, dass nämlich „…Gleiches gleich…“ behandelt werden wird.

Karl Werner Reiser, Garbsen

Von Gerko Naumann