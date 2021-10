Auf der Horst

Mit einem Spezialeinsatzkommando hat die Polizei am Freitagmorgen einen 39-Jährigen in Garbsen überwältigt. Der Mann hatte Polizisten massiv bedroht und in einem offenbar verwirrten Zustand auch Straftaten gestanden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Warum, ist noch unklar.

Noch sind laut Polizei nicht alle Einzelheiten des Einsatzes geklärt. Fest steht, dass der 39-Jährige aus dem Stadtteil Auf der Horst selbst gegen 2.20 Uhr den Notruf wählte. Er soll wirr und ohne Zusammenhang von Straftaten berichtet haben, die er angeblich begangen habe. „Wovon er genau gesprochen hat und ob das zutreffend ist, müssen wir jetzt alles prüfen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Polizei bringt Ehefrau in Sicherheit

Als Polizisten zu ihm in die Wohnung am Bärenhof kommen wollten, hielt der Mann ein Messer und einen weiteren metallischen Gegenstand in der Hand, drohte den Polizisten Gewalt an und war für ein Gespräch nicht zugänglich. Das wurde den Beamten zu heikel. Sie riefen die Unterstützung eines SEK und zogen sich aus der Wohnung zurück, nachdem sie die 38-jährige Ehefrau in Sicherheit bringen konnten.

Das Spezialeinsatzkommando drang gegen 5.30 Uhr in die Wohnung ein, überwältigte den 39-Jährigen und musste ihn in eine Klinik bringen lassen. „Während des Einsatzes verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes“, sagte Bertram. Ob es eine Folge des Zugriffes ist oder ob der Mann gesundheitlich angeschlagen war, müssten jetzt Ärzte beurteilen, sagte Bertram.

