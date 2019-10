Heitlingen

Unruhig scharrt Gisela ihre Hufe auf der trockenen Erde. Das Jaulen der Jagdhunde, die wenige Meter weiter in einem Transportwagen auf den Beginn der Jagd warten, macht die Oldenburger Stute nervös. In wenigen Minuten eröffnet die Fahrgemeinschaft Eichenhof in Heitlingen am Sonnabend die traditionsreiche Sc...